Renata Dominguez se derrete em cliques inéditos com a filha: 'Te amo'

A atriz Renata Dominguez compartilhou uma sequência de cliques inéditos com a filha, Giulia, e se declarou para a herdeira

RenataDominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua filha, Giulia. A menina, que está com 1 ano e 10 meses, é fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos em que aparece com a herdeira em viagens, passeios, momentos em casa e com os familiares e amigos. Já na legenda, Renata falou sobre como sua vida mudou após o nascimento de Giulia.

"Filha, não lembro como era sem você. Acho que passei a existir no dia que você chegou. Te amo. Feliz 1.10!!", declarou a artista.

A publicação recebeu diversos elogios. "Perfeitas", disse uma seguidora. "Que carrossel de fotos mais linda, mas está passando rápido demais", comentou outra. "A mesma sensação que tive quando meu filho nasceu. Parece que minha vida começou no dia que ele chegou ao mundo", concordou uma fã.

Renata Dominguez mostra a primeira vez da filha na praia

A atriz Renata Dominguez curtiu alguns dias de descanso com sua família em Porto de Galinhas, no nordeste brasileiro. Ao lado de seu marido, Leandro Gléria, e sua filha Giulia, a famosa aproveitou para atualizar suas redes sociais com fotos encantadoras. Na viagem, sua herdeira teve a oportunidade de visitar a praia pela primeira vez.

De maiô vermelho com bolinhas brancas, boné na cabeça e óculos escuros, a pequena Giulia posou com a mamãe na piscina e na areia, enquanto aproveitava os dias quentes para se refrescar na água. "Um pouquinho da nossa semana no paraíso. Que delícia de lugar!! O hotel é incrível!!! Muito obrigada por tanto carinho comigo e a minha família!!", disse ela. Veja as fotos!

