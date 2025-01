Renata Dominguez celebra aniversário de 2 anos da filha com festa temática

Filha da atriz Renata Dominguez, a pequena Giulia ganhou uma festa especial para comemorar seu aniversário de 2 anos; veja detalhes

A atriz Renata Dominguez e o marido, Leandro Gléria, celebram a chegada dos 2 anos da filha, Giulia, com um festão bastante especial. A pequena, que fez aniversário no dia 28 de dezembro, comemorou oficialmente a data especial ao lado de familiares e amigos na última sexta-feira, 17.

Com o tema 'Safari da Giulia', o evento contou com a participação dos personagens da Disney Mickey e Minnie Mouse. A entrada do salão foi toda decorada com balões em tons de azul, rosa, verde e dourado.

Esbanjando fofura, a aniversariante usou uma jardineira com a estampa da Minnie e um chapéu. Já na hora do famoso 'parabéns', a pequena surgiu com um vestido encantador. Renata Dominguez e Leandro Gléria também entraram na temática da festa e escolheram roupas no mesmo tom da decoração.

A mesa de doces também foi personalizada com alguns animais presentes no Safari como a girafa, elefante e leão. "A realização de um sonho", declarou a mamãe coruja nas redes sociais da CARAS Brasil.

Confira detalhes do aniversário da filha de Renata Dominguez:

Aniversário da filha de Renata Dominguez - Foto: Reprodução / Instagram

Renata Dominguez se derrete em cliques inéditos com a filha

Recentemente, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua filha, Giulia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos em que aparece com a herdeira em viagens, passeios, momentos em casa e com os familiares e amigos.

Já na legenda, Renata falou sobre como sua vida mudou após o nascimento de Giulia. "Filha, não lembro como era sem você. Acho que passei a existir no dia que você chegou. Te amo", declarou a famosa; confira a publicação!

