Poliana Rocha explica primeiro pedaço do bolo para Maria Flor: 'Foi dormir'

Em festa antecipada que ganhou de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha explica motivo de ter dado o primeiro pedaço para Maria Flor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ganhou uma festa de anivesário antecipada na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além de exibir a decoração e o bolo especial que fizeram para ela, a empresária revelou para quem foi o primeiro pedaço.

Com a neta Maria Flor no colo, a famosa mostrou o momento em que cortou um pedaço do bolo para a pequena, de 2 anos, que é conhecida pelo seu bom apetite. Poliana Rocha então explicou o motivo de ter dado a "preferência" para a herdeira do meio de seu filho.

" Primeiro pedaço de bolo... vai para... Floflo! Tota Alice foi dormir antes", explicou que a neta Maria Alice, de 3 anos, não estava presente no momento na festinha, por isso não deu o primeiro pedaço também para a primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca e Zé Felipe alugaram um barco de luxo para a família passear por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Durante o passeio, Poliana Rocha encantou ao flagrar Leonardo conversando com José Leonardo, que teve uma reação fofíssima ao falar com o vovô.

Antes da viagem, a empresária foi surpreendida por outra atitude da nora. A apresentadora do SBT também antecipou o presente aniversário e impressionou a sogra com um presente caríssimo de mais de R$ 200 mil.

Poliana Rocha se derrete com recado dos netos

Poliana Rocha está aproveitando alguns dias de descanso ao lado da família na casa de praia de Zé Felipe e Virginia Fonseca, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, o cantor Leonardo, ela desembarcou no local na manhã de segunda-feira, 4, e foi recebida com muito carinho.

Por meio de seus stories no Instagram, Poliana mostrou a recepção do casal na casa do filho e da nora. No registro compartilhado, ela revelou que os três netos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 2 meses, deixaram um recado especial no quarto dos avós.

"Que coisa linda, gente! Fiquei muito feliz e emocionada", se derreteu Poliana Rocha ao exibir as lembrancinhas.

