Paolla Oliveira surpreende com mudança de visual: 'Tudo novo'

A atriz Paolla Oliveira mudou seu visual e apareceu com os cabelos com uma cor bem diferente do que estava antes. Nesta sexta-feira, 08, a famosa revelou a transformação para os internautas e impressionou com o resultado.

Dona de uma beleza única, a namorada do cantor Diogo Nogueira chamou muita atenção ao surgir com os fios bem mais claros. Paolla Oliveira então voltoua a ser loira após um tempo com as madeixas em tom mais escuro.

"Tudo novo (de novo). Sobre recomeços e reencontros, que eu amo. Começou. Obrigada", escreveu ela na legenda. Vale lembrar que a atriz está confirmada para o remake de Vale Tudo, novela que tem previsão para ir ao ar em 2025 na Globo.

Em sua rede social, a famosa falou sobre viver Heleninha Roitman, papel que era de Renata Sorrah. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

CASO PAOLLA OLIVEIRA

Recentemente, Paolla Oliveira denunciou uma fã e ex-figurante da TV Globo por persegui-la. Ela registrou um boletim de ocorrência na 16º Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As duas se conheceram em 2020, por meio de um grupo de fãs. Para se aproximar da artista, a stalker decidiu se tornar figurante nas mesmas novelas que Paolla participava. No entanto, a mulher começou a ter um comportamento agressivo, cobrando da famosa mais atenção e acusando-a de ser “drogada”. Além disso, ela teria ligado mais de 40 vezes para Paolla durante a madrugada.

A atriz afirmou, em depoimento, que está assustada e com medo da fã se matar, ameaça já feita anteriormente.

