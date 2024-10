Poliana Rocha ganha bolsa de Virginia com preço de casa: 'A primeira'

Após se mimar com bolsa milionária de grife, Virginia compra outro modelo com valor de casa para a sogra, Poliana Rocha; veja

A influenciadora Virginia Fonseca causou polêmica nos últimos dias ao comprar uma bolsa de cerca de meio milhão para se presentear. Mas, parece que ela não apenas gastou essa quantia com a grife de alto padrão, a empresária então surpreendeu a sogra, Poliana Rocha, com outro modelo da marca.

Lisonjeada com o mimo da nora, a mãe do cantor Zé Felipe ficou muito contente ao receber o acessório, que é considerado uma joia, já que se valoriza com o tempo e apenas clientes seletos podem ter acesso.

Além de ter desembolsado os R$ 500 mil pela sua versão, Virginia Fonseca teria pago cerca de R$ 240 mil pela bolsa em tom de marrom para a esposa do sertanejo Leonardo. Vale lembrar que, para se ter um modelo dessa grife, ter dinheiro não é suficiente, isso porque, os clientes precisam ser aprovados.

"Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente da nora, olha que linda essa bolsa, nossa fiquei encantada, não tinha, a primeira, a gente nunca esquece, fiquei muito feliz", disse Poliana Rocha sobre não ter nenhuma bolsa da Hermès em seu closet.

É bom lembrar que outras famosas têm bolsas dessa grife. A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, é uma delas que tem mais de uma. Ticiane Pinheiro também já apareceu com as suas em eventos.

Poliana Rocha explica atitude no aniversário de Maria Flor

Poliana Rochausou seu perfil do Instagram para explicar uma atitude que teve durante o aniversário da neta, Maria Flor, nesta terça-feira, 22. A mãe de Zé Felipeficou distante das redes sociais durante a festa da herdeira de Virginiae, aos seguidores, assegurou que a decisão foi proposital.

"Já chegamos em casa e eu abri meus directs [mensagens diretas] e as pessoas estão só falando: 'Poli, você não postou nada em relação ao aniversário da Flor'. Foi proposital mesmo", começou Poliana Rocha . "Eu resolvi hoje, no aniversário da Floflo, não pegar no celular, estava precisando muito de um momento de desconectar do celular, curtir o que eu estava vivendo naquele momento."

A jornalista e influenciadora, que usou um vestido deslumbrante no valor de R$ 26 mil para o evento, aproveitou para falar sobre a importância de viver momentos sem pensar nas redes sociais. Para ela, foi especial curtir o aniversário da neta com os amigos e o marido, Leonardo.

