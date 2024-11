Como está Lucilene Caetano? Hospital divulga novo boletim médico

Grávida, Lucilene Caetano está internada na UTI em um hospital de São Paulo e o boletim médico revela como está a saúde dela

A jornalista Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, continua internada na UTI de um hospital em São Paulo, onde deu entrada no fim de outubro após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural. E nesta sexta-feira, 8, a unidade médica divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde dela.

De acordo com os médicos, ela apresenta melhora em seu quadro de saúde. "A Sra. Lucilene Caetano segue internada na UTI da Maternidade São Luiz Star. Paciente apresenta melhora e respira espontaneamente sem necessidade de oxigênio. Bebê está bem. Dra. Mariza Silva Ramos Loesch - Nefrologista e Intensivista da Maternidade São Luiz Star. Dra Maria Augusta B. C. Gibelli - Diretora Médica da Maternidade São Luiz Star", informaram. As informações são do portal Quem.

Surpresa no hospital

A comunicadora está grávida de sua quarta filha, fruto do casamento com Felipe Sertanejo. Na última quinta-feira, 7, o ex-lutador de UFC usou as redes sociais para compartilhar que a esposa foi surpreendida com um belo presente de sua equipe médica.

No registro publicado pelo marido de Lucilene Caetano, ele mostrou que os profissionais de saúde levaram um varal com diversas fotos dos outros três filhos do casal. Visivelmente emocionada e com saudade dos pequenos, a jornalista chorou ao ver a surpresa.

Lucilene Caetano revelou a internação em um post nas redes sociais nesta semana. "Essa não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação aqui aos que me acompanham e acabei ficando dias sem postar nada. Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões", disse ela em parte da publicação.

