Veja os detalhes do bolo de aniversário de Poliana Rocha

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha celebrou o seu aniversário de 48 anos com uma festa em família e ganhou um bolo repleto de símbolos

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha celebrou o seu aniversário com uma festa intimista na mansão da nora, Virginia Fonseca, e do filho, Zé Felipe, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ela completará 48 anos de idade no próximo dia 13 de novembro, mas já celebrou de forma antecipada para aproveitar o encontro familiar.

A festa aconteceu durante a celebração do mesversário de José Leonardo, que completou 2 meses de vida. Porém, Poliana teve uma área só para ela e com bolo personalizado.

O bolo de aniversário dela contou com duas camadas decoradas com vários símbolos de sua vida, como um avião, um violão, uma imagem de Nossa Senhora e também uma imagem de um coração com um peso de academia. Além disso, o doce foi todo enfeitado com flores coloridas feitas de açúcar.

"Comemorando o aniversário antecipado com pessoas que amo….", disse ela na legenda do álbum de fotos.

Bolo de aniversário de Poliana Rocha -Foto: Reprodução / Instagram; @danilocgouveia

Virginia também mostrou um álbum com fotos da noite especial da família. "Hoje ta sendo dia de comemorar 2 meses do José Leonardo e aniversário antecipado da Poli!!! Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, amo vocês muito", escreveu.

Aniversário de casamento

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, compartilhou um clique celebrando a chegada da data em que completa 28 anos de casada com o sertanejo, com quem teve Zé Felipe, de 26 anos.

Em sua rede social, a empresária repostou um registro de um amigo que a flagrou abraçando e beijando o artista. A sogra de Virginia Fonseca então contou que a foto foi feita após a meia noite, quando chegou o aniversário de casamento deles.

"E ontem pós 00:00h, teve parabéns! Comemoramos 28 anos de casados", escreveu exibindo todo amor e paixão que ainda vivem após mais de uma década de união.

