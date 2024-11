Castrinho faz apelo ao lamentar falta de oportunidades na TV: 'Me ajudem'

Longe das telinhas desde 2021, o ator Castrinho revelou que emissoras de TV não o contratam para trabalhos devido a sua idade

O ator e humorista Geraldo Freire de Castro Filho, mais conhecido como Castrinho, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar um breve desabafo com o público a respeito de sua vida pessoal. Longe das telinhas desde 2021, o veterano revelou que está enfrentando dificuldades financeiras devido a falta de oportunidades por sua idade.

Em seu Instagram oficial, Castrinho, que está com 84 anos, publicou um vídeo explicando detalhes de sua situação atual. De acordo com o ator, ele já vendeu boa parte de seus bens materiais para conseguir se manter.

"Não tenho vergonha em pedir nada, mesmo porque fui um cara sempre muito honesto. Há dois anos fui demitido da TV Record porque era velho e não tinha mais papel para mim. Estou há dois anos sem conseguir arranjar emprego. De onde a gente tira e não coloca, acaba. O meu [dinheiro] acabou", iniciou ele.

"As coisas que tínhamos para vender, vendemos. Outras coisas ainda não conseguimos vender. Estou em uma situação muito difícil e vim pedir a vocês ajuda, pelo menos para eu sobreviver", continuou Castrinho, pedindo ajuda ao público.

Em seguida, o famoso explicou que possui um espetáculo novo e espera conseguir verba com o texto para se manter. "Já velho, escrevi um novo texto, estou ensaiando. Vou levar meu show pro teatro e tenho certeza que vai encher, porque vocês vão gostar muito. Estou procurando emprego. Vou pedir com sinceridade e sem um pingo de vergonha porque estou precisando com urgência. Peço que me ajudem", informou ele.

Confira o desabafo completo de Castrinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Castrinho (@castrinhoreal)

Castrinho realizou cirurgia cardíaca de emergência recentemente

Em agosto deste ano, o humorista Geraldo Freire de Castro Filho, mais conhecido como Castrinho, usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. O artista, que interpretou o personagem Geraldo na 'Escolinha do Professor Raimundo', postou uma foto no Instagram e mandou um recado.

"Nada vai me parar, nem meu coração", escreveu ele na postagem. Castrinho foi operado e colocou um marca-passo definitivo. "Graças a Deus correu tudo bem, o marca-passo definitivo foi instalado e já estou pronto pra outra. Obrigado pelas orações e mensagens de carinho", contou o famoso, na ocasião.