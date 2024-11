Lucilene Caetano, internada na UTI, se emociona com surpresa em hospital

A jornalista Lucilene Caetano, internada devido a um quadro de Influenza B e pneumonia, recebeu uma surpresa especial da equipe médica

A jornalista Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, segue internada na UTI em um hospital em São Paulo, onde deu entrada no fim de outubro após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural. A comunicadora está grávida de sua quarta filha, fruto do casamento com Felipe Sertanejo.

Na última quinta-feira, 7, o ex-lutador de UFC usou as redes sociais para compartilhar com o público novos registros de Lucilene. Em seus stories no Instagram, Felipe revelou que a esposa foi surpreendida com um belo presente de sua equipe médica.

No registro publicado pelo marido de Lucilene Caetano, ele mostrou que os profissionais de saúde levaram um varal com diversas fotos dos outros três filhos do casal. Visivelmente emocionada e com saudade dos pequenos, a jornalista não conseguiu segurar as lágrimas ao se deparar com a surpresa.

"A equipe preparou uma surpresa com fotos de nossa família para que amenize um pouco a saudade", escreveu Felipe Sertanejo na legenda da postagem. Em outro momento, o ex-lutador exibiu a companheira em pé no quarto fazendo alguns exercícios leves. "Que orgulho. Quem te viu há 8 dias não imaginava essa recuperação", disse ele.

Vale lembrar que Lucilene está no quarto mês de gestação. De acordo com informações do último boletim médico, divulgado na quarta-feira, 6, a comunicadora está estável e segue recebendo cuidados médicos intensivos. "Mas ainda não há previsão de alta da UTI até que os resultados dos exames diários apontem a melhora necessária para sua transferência à semi-UTI", declararam.

Lucilene Caetano recebe surpresa no hospital - Reprodução / Instagram

Lucilene Caetano recebe visita dos filhos na UTI

No início desta semana, a jornalista Lucilene Caetano recebeu a visita de dois dos três filhos no hospital. Em sua rede social, a ex-âncora da Band compartilhou as fotos de quando Theo e Davi foram com o pai ao local jantar com ela e falou sobre a importância dos momentos simples do dia a dia, como fazer uma refeição em família.

A comunicadora então comentou que evita que os meninos fiquem indo ao hospital para não pegarem doenças e nem criarem muitas memórias do momento difícil; confira detalhes!