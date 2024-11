Ana Maria Braga manda presente carinhoso para a filha. Saiba o que é

Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis surpreende ao exibir o presente carinhoso que recebeu da mãe nesta sexta-feira, 8

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu sua filha, Mariana Maffeis, nesta sexta-feira, 8, ao enviar um presente carinhoso para a casa da herdeira. Logo cedo, Mariana compartilhou uma foto nas redes sociais para mostrar o mimo que recebeu da mãe.

Ela contou que recebeu um arranjo de flores colorido e fotografou o presente com sua filha ao lado do mimo. “Mamita! Amei. Alegrou meu dia. Te amo”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga tem dois filhos, Mariana e Pedro, e tem uma ótima relação com os dois. Inclusive, ela está ajudando a filha a construir uma casa sustentável no interior de São Paulo.

Ana Maria Braga está com Covid-19

Nesta semana, Ana Maria Braga está longe do programa Mais Você, da Globo, porque foi diagnosticada com Covid-19. A veterana contou que está bem e apenas com a voz rouca, mas sem outros sintomas. Ela fez o teste por orientação médica e ficou surpresa com o resultado positivo.

"Eu estou com essa voz meio sexy, eu diria, desde ontem. Eu liguei para a minha médica e ela me deu um remédio, e disse: passa na farmácia e compra um dos exames de Covid só para desencargo. Eu fiz, estou ótima, além da voz, não estou sentindo nada. Mas deu positivo. E temos regras na Globo e não é permitido a minha presença por motivos óbvios. É um vírus ainda que requer cuidados e ele está aqui comigo. Eu estou bem, vou assistir ao programa. E a gente vai conversando por aqui. Quem sabe vou cozinhar por aqui, não tenho que fazer mesmo. Estou morrendo de saudade e super beijo. até já”, disse ela.

Ana Maria Braga posa com o namorado em viagem especial ao Havaí

A apresentadora Ana Maria Braga estava encarando algumas aventuras no Havaí, Estados Unidos, para apresentar ao público reportagens especiais no 'Mais Você'. Por meio das redes sociais, a comunicadora compartilhou pequenos spoilers do que está por vir na atração da Globo.

Em meio às gravações do trabalho, Ana Maria também aproveitou momentos divertidos da viagem. Na tarde de terça-feira, 29, ela dividiu registros especiais dos bastidores, incluindo um ao lado do namorado, Fabio Arruda, com quem está junto desde o primeiro semestre de 2022. Veja as fotos aqui!

