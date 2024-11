Ele cresceu! Ana Hickmann mostra fotos da festa de seis anos do afilhado

Madrinha e tia de Francisco, filho de sua irmã Isabel Hickmann, Ana Hickmann mostra como foi a festa de seis anos do menino em buffet

A apresentadora Ana Hickmann celebrou com sua família o aniversário de seu afilhado Francisco, filho de sua irmã Isabel Hickmann. Nesta quarta-feira, 06, a famosa compartilhou os registros da festa que fizeram em um buffet e encantou ao exibir seu filho, Alezinho, e o noivo, Edu Guedes, também nos cliques.

Para os seis anos do garoto, o tema escolhido foi Minecraft e a decoração foi toda feita no tema e com tons em verde. Ana Hickmann então fez o álbum em sua rede social e exibiu os detalhes do evento bem animado que reuniu sua família.

"Hoje é o dia do meu afilhado, o Francisco! Menino lindo, guerreiro, alegre e que tem uma energia incrível! Meu amor, como foi bom comemorar com você. A sua festa estava linda, feliz, alto astral, divertida e muito animada, como você merece. A Dinda deseja que você continue sendo essa criança feliz e que consiga realizar muitos sonhos. Estaremos aqui do seu lado pra te ajudar a chegar lá! Te amo muito!", declarou-se para o aniversariante.

No último ano, Ana Hickmann também havia mostrado como foi a festa de Francisco. Na época, ela a separação era recente. Atualmente, a loira está noiva e preparando seu casamento com Edu Guedes para o próximo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann mostra fotos com a filha de Edu Guedes em evento

A apresentadora Ana Hickmann encantou ao postar fotos com a filha de Edu Guedes, Maria Eduarda Guedes, de 15 anos. Em sua rede social, a loira compartilhou alguns cliques tirados com a enteada durante um evento de gala e chamou a atenção.

Isso porque, as amadas do chefe de cozinha esbanjaram muita beleza e elegância ao surgirem com vestidos de festa. Enquanto a modelo foi com um vestido verde para o jantar de gala, a adolescente foi com uma peça de cor azul escura. Veja as fotos aqui!

Leia também:Venda de mansão de Ana Hickmann conta com esquema de segurança para evitar fraudes