Poliana Rocha encanta ao mostrar reação do neto em conversa com Leonardo

Em passeio de barco com a família, Poliana Rocha encanta ao gravar reação de José Leonardo ao ter conversa com o avô Leonardo; veja

Hospedados na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Poliana Rocha e Leonardo estão aproveitando cada momento para curtir os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Nesta quarta-feira, 06, a família embarcou em um barco luxuoso, alugado pela influenciadora digital e o marido, e a esposa do sertanejo encantou ao mostrar a reação do netinho, de quase dois meses, ao conversar com o avô durante o passeio.

Falando com o menino, Leonardo apareceu dialogando enquanto ele reagia com sorrisos. "Colecionando momentos", escreveu Poliana Rocha ao registrar a conversa deles de longe.

Fazendo sua estreia na casa da família, o caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi atacado por mosquitos no local. Nesta terça-feira, 05, a empresária mostrou a situação das bochechas fofas do garoto que acabaram sendo alvo de pernilongos. É bom lembrar que, na última semana, José Leonardo fez sua primeira viagem de avião para ir ao local.

Na segunda-feira, 04, a influenciadora digital levou as filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, para um safári e se surpreendeu ao fazer uma descoberta sobre a personalidade de sua primogênita.

Poliana Rocha se derrete com recado dos netos

Poliana Rocha está aproveitando alguns dias de descanso ao lado da família na casa de praia de Zé Felipe e Virginia Fonseca, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, o cantor Leonardo, ela desembarcou no local na manhã de segunda-feira, 4, e foi recebida com muito carinho.

Por meio de seus stories no Instagram, Poliana mostrou a recepção do casal na casa do filho e da nora. No registro compartilhado, ela revelou que os três netos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 2 meses, deixaram um recado especial no quarto dos avós.

"Que coisa linda, gente! Fiquei muito feliz e emocionada", se derreteu Poliana Rocha ao exibir as lembrancinhas.

