Michelle Barros mostra fotos do casamento de Márcia Dantas

Colegas de trabalho no SBT, Michelle Barros marca presença no casamento de Márcia Dantas, do 'Tá na Hora', e mostra registros do evento; confira

A ex-jornalista global Michelle Barros, que atualmente está no Chega Mais, do SBT, foi uma das convidadas do casamento de Márcia Dantas e de Rafael Bianco. Colegas de trabalho na emissora, o casal convocou a comunicadora e ela postou os registros do evento em sua rede social neste domingo, 27.

Para quem não sabe, o noivo é editor-chefe do Chega Mais, programa que Michelle Barros apresenta ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias. Já a noiva é apresentadora do Tá Na Hora e nos cliques foi possível ver outros funcionários do SBT celebrando a união dos pombinhos.

"Agora… casados! Foi uma celebração emocionante, leve e cheia de pessoas especiais! Muito mais felicidade na vida de vocês @biancorafael e @marciadantastv! Uma honra estar junto nesse momento tão especial", disse a jornalista ao postar as fotos do momento especial.

Para o grande dia, os noivos escolheram looks clássicos. Márcia Dantas usou um vestido de noiva longo e bordado, com decote ombro a ombro e buquê de flores brancas. O modelito foi criado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo apostou em um terno azul marinho com uma flor branca na lapela.

Recém-casada, Márcia Dantas revela se planeja aumentar a família

A apresentadora Márcia Dantas viveu um momento emocionante na noite de sábado, 26. A comunicadora subiu ao altar e oficializou a união com o editor-chefe Rafael Bianco em uma festa luxuosa no interior de São Paulo.

Agora, os recém-casados abriram o coração e falaram sobre os planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Márcia revelou que o casal deseja bastante a chegada de herdeiros.

"Ano que vem, para o fim do ano que vem, a gente quer já planejar [um bebê], mas quem sabe?", declarou a apresentadora do SBT. E completou: "Já sei, já sei… A gente pode fazer em Maldivas [onde será a lua de mel]".

