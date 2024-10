Leonardo abre álbum de fotos em família na festa da neta, Maria Flor

Leonardo encantou os seguidores ao mostrar algumas fotos da família na festa de aniversário de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

O cantor Leonardo encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos do aniversário da neta, Maria Flor. A pequena, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou 2 anos de vida na terça-feira, 22, e ganhou um festão com a temática da Magali, personagem da Turma da Mônica.

Em seu Instagram oficial, Leonardo abriu um álbum de cliques especiais da família reunida no evento. Nas imagens, o artista sertanejo aparece ao lado da esposa Poliana Rocha, da sogra, de Virginia e Zé, das netas Maria Flor e Maria Alice, e Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital.

"Floflo 2 anos. Parabéns", escreveu o cantor na legenda. A publicação rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que não esconderam o encanto com as fotos do aniversário da pequena Flor.

"Leonardo é milionário e eu nem tô falando de dinheiro", derreteu-se uma seguidora. "Floflo tem sido uma das alegrias do Brasil! Amamos você, Floflo", disse outra. "A sua verdadeira riqueza, meu querido! Família", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de Zé Felipe, Leonardo também é pai de outros 5 filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme. Com exceção de Pedro, que está viajando com a família, todos os herdeiros do famoso marcaram presença na festa de aniversário de Maria Flor.

Leonardo abre álbum de fotos do aniversário de Maria Flor - Foto: Brazil News

Aniversário de 2 anos de Maria Flor - Foto: Brazil News

Aniversário de 2 anos de Maria Flor - Foto: Brazil News

Aniversário de 2 anos de Maria Flor - Foto: Brazil News

Aniversário de 2 anos de Maria Flor - Foto: Brazil News

Aniversário de 2 anos de Maria Flor - Foto: Brazil News

Leonardo encanta ao comemorar o aniversário da neta

O cantor Leonardo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo divertido de sua neta, Maria Flor. A menina, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou dois anos de vida nesta terça-feira, 22.

Para comemorar a data especial, o marido da influenciadora digital Poliana Rocha recordou um vídeo em que Maria Flor aparece cantando. Na legenda, o vovô parabenizou a netinha. "Viva a nossa Florzinha. 2 aninhos", escreveu o artista; confira o registro!

Leia também:Veja fotos do parabéns de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca