Leonardo encanta ao comemorar o aniversário da neta: 'Nossa Florzinha'

O cantor Leonardo postou um vídeo fofo para comemorar o aniversário de dois anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O cantor Leonardoexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo divertido de sua neta, Maria Flor. A menina, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou dois anos de vida nesta terça-feira, 22.

Para comemorar a data especial, o marido da influenciadora digital Poliana Rocha recordou um vídeo em que Maria Flor aparece cantando. Na legenda, o vovô parabenizou a netinha. "Viva a nossa Florzinha. 2 aninhos", escreveu o artista.

Os fãs de Leonardo ficaram encantados com a postagem. "A garotinha mais linda, amada, esperta e carismática do Brasil!!! Te amamos floflooo", disse uma seguidora. "Essa puxou todinha o vovô Léo. Carismática engraçada e ainda canta, gente", escreveu outra. "Linda demais, Flor. Felicidades", desejou uma terceira.

Poliana também fez questão de homenagear a neta. "Hoje Floflô completa dois aninhos, e meu coração se enche de alegria por poder ver de perto o seu crescimento! Você é a luz que ilumina os nossos dias, com o seu sorriso doce e o seu jeitinho encantador. Cada abraço seu me faz sentir o amor mais puro e verdadeiro. Que a sua vida seja sempre cercada de amor, saúde e momentos felizes. Que você continue a crescer com essa energia linda, espalhando alegria e carisma por onde passar. Te amo muito. Conte sempre com a vovó Poly, estarei sempre ao seu lado, para te amar e te apoiar! Feliz aniversário!", escreveu a vovó.

Confira:

Leonardo posta vídeo de Maria Flor cantando - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe comemoram o aniversário de Maria Flor

Maria Flor completou dois anos nesta terça-feira, 22, e Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram a data especial em suas redes sociais. A influenciadora digital foi a primeira a parabenizar a herdeira, compartilhando um ensaio fotográfico.

"Há 2 anos Deus nos presenteou com nossa pequena Flor!!! Hoje estamos todos em clima de festa pra comemorar a vida da nossa princesa!! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, toda inveja e tudo aquilo que trava o riso!!! Nós como pais, somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de Biuta e também ama comer", disse em um trecho.

Depois foi a vez de Zé Felipe. O cantor postou um vídeo com vários momentos da vida de Flor e a homenageou. "Hoje é o dia dela, da nossa florzinha, Maria Flor! Quando eu e a @virginia pensamos que já conhecíamos o maior amor do mundo, veio a Floflo para multiplicar tudo isso. Ela chegou trazendo alegria, personalidade e muito carinho, sendo a melhor companheira da sua irmãzinha, Maria Alice, que é só amor por ela. E tenho certeza de que o José Leonardo também já te ama muito! [...]", falou um papai.

