Lázaro Ramos reúne famosos em festão de aniversário: 'Cercado de amigos'

Nas redes sociais, o ator Lázaro Ramos postou fotos e vídeos de sua festa de aniversário, que contou com a presença de vários famosos

Lázaro Ramos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para compartilhar alguns registros da sua festa de aniversário. O ator completou 46 anos no dia 1º de novembro e reuniu um time de famosos para celebrar a data especial.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator aparece todo sorridente e com um look todo branco ao lado da esposa, Taís Araújo, e de outros amigos como Adriana Esteves, Luís Miranda, Ingrid Guimarães, Mariana Xavier, Romulo Estrela, Elisa Lucinda, Dan Ferreira, Juliana Alves, entre outros.

Ao dividir as imagens, Lázaro falou sobre a comemoração. "Meus amores, assim foi a comemoração dos meus 46 anos! Cercado de amigos queridos, muita dança e, claro, com o Lazinho soltinho do jeito que vocês tanto gostam. Só tenho a agradecer pelos votos de carinho e por todo o amor que recebi", escreveu o artista na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Taís Araújo homenageia Lázaro Ramos

Lázaro Ramos completou 46 anos no dia 1º de novembro e Taís Araújo usou as redes sociais para homenageá-lo. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos com o aniversariante, incluindo um print de uma conversa em que ela quer contar uma fofoca para o amado, e o parabenizou por mais um ano de vida com uma linda mensagem.

"Meu amor, te desejo saúde! Saúde mental, física e espiritual. Te desejo passos firmes e coração no lugar para que você possa realizar com serenidade seus sonhos e desejos. Eu te amo muito e agradeço a Deus, aos Orixás e às energias que te protegem por sua vida e peço que continuem a fazer esse trabalho lindo que estão fazendo. Aproveite seu dia e que seu ano seja iluminado! Te amo mozinho", escreveu Taís.Veja a publicação!

Leia também:Lázaro Ramos e Taís Araújo completam 20 anos de casados; relembre início do casal