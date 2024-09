Lázaro Ramos e Taís Araújo completam 20 anos de casados; relembre início do casal

Grandes nomes da atuação, Lázaro Ramos e Taís Araújo se conheceram em novela quando estavam se relacionando com outras pessoas, mas se apaixonaram

Nesta sexta-feira (13), os atores Lázaro Ramos (45) e Taís Araújo (46) completam 20 anos de casados. Atualmente com dois filhos, João Vicente (12) e Maria Antônia (9), o casal se conheceu em 2004, quando Taís estrelava a novela Da Cor do Pecado; relembre o início da história de amor marcada por reviravoltas.

Na época em que o interesse começou, os dois estavam em relacionamentos com outras pessoas. Taís, inclusive, era noiva do lutador jiu-jitsu Márcio Feitosa (48), mas já percebia um interesse diferente de Lázaro: o ator costumava visitar os bastidores da novela com frequência para falar com ela.

Uma das histórias do casal aconteceu nesse período antes de iniciarem o relacionamento. Taís, em uma ocasião, foi questionada sobre quem era o homem "mais gato" da televisão na atualidade e prontamente respondeu "Lázaro". O rapaz, já encantado com ela, retribuiu enviando um buquê de rosas vermelhas com um bilhete: "Toda a minha admiração", escreveu.

Em uma entrevista ao Altas Horas, a atriz revelou que não ligou para agradecer porque, se ligasse, Lázaro a chamaria para jantar: "Vou ter que dizer que 'não' e eu não quero dizer não", pensou. Para agradecê-lo, ela decidiu também enviar um buquê, mas de girassóis, que dizia "a admiração é toda minha".

O engraçado da história é que, alguns dias depois, Taís soube que seu buquê foi parar nas mãos da parceira de Lázaro na época. Questionado, o autor aproveitou uma entrevista para se justificar: "Recebi um buquê de girassóis, e eu tinha uma ficante. Entrei num táxi para ir à minha residência e, no caminho, ia pegar essa ficante. Ela falou 'é para mim?' e eu falei 'é'", brincou.

Após a troca de flores, Lázaro decidiu agir e ligou para Taís, mas precisou de um incentivo: em uma noite em que bebeu demais, a atriz Adriana Esteves (54) o encorajou a ligar para a amada e não desistir de seus sentimentos.

"Foi Adriana Esteves quem me estimulou a ligar para você, inclusive no dia em que eu estava bêbado. Ela era a única pessoa que sabia que eu estava interessado nela [Taís]. 'Liga agora!'. Aí Adriana mandou, e eu liguei", contou no programa Surubaum.

Algum tempo depois da declaração, Taís terminou o noivado e pode se entregar ao amor. Em uma participação no reality Estrela da Casa, o ator disse: "Ela terminou um noivado, a gente está junto há 20 anos, com dois filhos maravilhosos, passamos por uma separação. E diferente de vários casais, separamos e voltamos. Voltamos mais fortes, temos muita sintonia no trabalho e somos lindos".