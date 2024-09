Juntos há mais de duas décadas, Taís Araujo e Lázaro Ramos compartilharam dicas para uma relação duradoura e refletiram sobre vida fora das câmeras

Com um relacionamento de mais de duas décadas, Taís Araujo e Lázaro Ramos construíram uma família linda ao longo destes anos. Em entrevista à Vogue, o casal de atores compartilhou dicas para um casamento de sucesso e elencou coisas que admira um no outro.

"A gente fofoca por telefone. Temos assunto o tempo todo", confessou o artista, em meio aos risos. "Falamos o dia inteiro, é insuportável", completou Taís, em tom de brincadeira.

Embora ambos sejam figuras públicas há anos, com uma carreira de sucesso em todo o país, eles garantiram que o grande público sabe pouco de suas vidas por trás das câmeras. "As pessoas não sabem nada sobre a gente", brincou a atriz. "Basicamente nada", ressaltou Lázaro. "Talvez elas imaginam que a gente tenha uma vida 'tal', mas temos a vida mais normal e comum do mundo", esclareceu Taís.

Ao longo do bate-papo, o casal não deixou de rasgar elogios um para o outro. "São tantas alegrias, mas vou falar de uma mais recente, porque foi uma surpresa... O desfile que Taís fez em Paris [em outubro do ano passado, durante a Paris Fashion Week]. A gente sabia que ela ia, mas ela chegou linda, cabelo lindo, embaixo da Torre Eiffel. Era a coisa mais linda do mundo", declarou Lázaro.

"Tem um momento muito lindo, que foi a direção de 'Medida Provisória', filme que ele dirigiu. Era muito bonita a maneira que ele conduzia o set e o mais bonito de tudo foi o final. Você via como cada profissional era muito grato a ele. Todo mundo construiu muito afeto por ele", recordou a atriz, orgulhosa.

Casados há 20 anos, a dupla ainda confessou que ama dormir junto. "Tem quem odeie, mas a gente ama! Acho isso uma graça", opinou Taís. "Amo o jeito que ela acorda, com um biquinho meio inchado. Parece um neném, uma criança pequena", se derreteu o ator.

Taís Araujo e Lázaro Ramos fizeram rara aparição com os filhos recentemente

A atriz Taís Araujo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados em uma rara aparição em público com os filhos, João Vicente e Maria Antônia. A família foi vista fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro na noite do dia 14 de julho. Veja as fotos!