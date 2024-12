Isabella Santoni mostra detalhes da festa temática de aniversário da enteada

A atriz Isabella Santoni celebrou o aniversário de 5 anos da enteada caçula, Nina, em uma festa temática especial; veja fotos

Dia de festa na família de Isabella Santoni! A atriz usou as redes sociais neste domingo, 8, para dividir com os seguidores alguns registros especiais da festa de aniversário da enteada caçula, Nina, que completou 5 anos de vida.

Em seu Instagram oficial, Isabella mostrou detalhes do evento, que contou com a temática do filme 'A Pequena Sereia', da Disney. A festa, decorada com itens do fundo do mar que representam a personagem da animação, teve docinhos e um bolo personalizado com o nome da aniversariante.

A pequena também entrou no tema e surgiu com a fantasia da Pequena Sereia na hora de cantar o famoso 'parabéns'. Isabella, por sua vez, apostou em um vestido longo florido, combinando com a camisa do marido, Henrique Blecher, pai de Nina.

Além da pequena, Isabella Santoni também é madrasta de Victoria Blecher, que completou 18 anos recentemente e ganhou uma bela homenagem da atriz. A famosa oficializou a união no civil com Henrique em maio deste ano e cerca de um mês após, realizaram uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro.

Confira a publicação de Isabella Santoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni celebra as sessões lotadas de 'O Cravo e a Rosa'

A atriz Isabella Santoni é a protagonista da peça O Cravo e a Rosa, inspirada na novela da Globo, e está radiante com a plateia lotada no espetáculo. A montagem teve sessões esgotadas no Rio de Janeiro e, agora, segue para outras cidades no estado com o mesmo sucesso.

"É emocionante entrar para ver o mapa de assentos no site e quase tudo lotado! Ver a resposta do público nas diferentes praças tem sido muito emocionante. A energia nas sessões é única, para mim, que já fiz outras peças mas atuei muito mais na TV, ainda dá frio na barriga e uma satisfação toda vez que ouço uma gargalhada da plateia, ou as pessoas entretidas nos olhando, o teatro é revigorante pro ator, e uma oportunidade de conexão com aqueles que nos assistem. É um privilégio viver isso numa peça tão gostosa e que tem me dado grandes alegrias", disse ela.

Leia também: Isabella Santoni celebra reencontro com Marcelo Faria no trabalho