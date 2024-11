Isabella Santoni impressiona ao postar fotos com a enteada: 'Ganhei uma filha'

A atriz Isabella Santoni postou uma sequência de fotos com a enteada, Victoria Blecher, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Isabella Santonichamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar fotos de sua enteada, Victoria Blecher. A jovem, filha de seu marido, o empresário Henrique Blecher, completou 18 anos nesta sexta-feira, 1º, e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques ao lado de Victoria e confessou que ficou bastante nervosa antes de conhecê-la. "Hoje é niver da minha enteada, Vic Blecher. Sim, gente. Ganhei uma filha emprestada de 18 anos!", começou.

"Lembro do dia que conheci a Vic como se fosse ontem, nunca fiquei tão nervosa! Não sabia como ia ser, se ela ia gostar de mim, me aceitar… Com seu jeitinho reservado, ela foi se abrindo e me deixando fazer parte dessa família", contou a artista.

Isabella completou a homenagem desejando um novo ciclo repleto de coisas boas. "No dia de hoje, que ela completa a maior idade, só desejo que esse novo ciclo venha intenso! Com muitas descobertas, viagens, amizades verdadeiras, saúde, paz e muito amor! Saiba que estarei sempre por aqui! Conte comigo para tudo! Amo você", finalizou ela, que também é madrasta de Nina, filha caçula de Henrique.

Os fãs da atriz deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Que lindas. Viva Vic", disse uma seguidora. "Que relação linda entre vocês", falou outra. "Parabéns para enteada. Que Deus a abençoe. Parabéns, felicidades", comentou mais um.

Isabella Santoni se declara para o marido em data especial

No dia 8 de outubro, Isabella Santoni uso as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que ela completou cinco meses de casada com o marido, o empresário Henrique Blecher. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo recordando alguns momentos do dia em que oficializou a união com o marido e se declarou para ele.

"Pra comemorar nosso dia 8 que também é dia 12 que também é de outras vidas. Escolho você todos os dias, Henrique Blecher. 5 meses do nosso SIM!", escreveu a artista, que se casou no civil em maio e realizou uma cerimônia em intimista em sua casa no mês seguinte. Veja a publicação!

