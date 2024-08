Graciele Lacerda revela arrependimento de seu chá revelação: 'Tinha mudado'

Após ter chá revelação em local aberto, Graciele Lacerda revela que se arrependeu de uma escolha para o evento; veja o que ela disse

Grávida de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fez um chá revelação para descobrir o gênero da criança e escolheu alguns detalhes de como gostaria que o evento fosse feito. Contudo, a influenciadora revelou um arrependimento.

Com a ajuda da organizadora de festas dos famosos, a profissional Andrea Guimarães, que está no comando da festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a esposa do sertanejo idealizou o chá em um lugar aberto, mas, o frio acabou atrapalhando um pouco e deixando a futura mamãe chateada.

"Uma coisa que eu me arrependi muito foi o local, se a gente pudesse, porque eu fiz, a gente programou com mais de um mês antes, então a gente não tem essa previsão e aí se eu soubesse eu tinha feito num lugar fechado, pra não ter essa preocupação de chuva e frio, porque você vê, o único final de semana que fez frio e choveu, não choveu, mas frio, se eu soubesse tinha mudado o local sim tinha feito em outro lugar", explicou que mudaria o espaço do evento por conta do tempo.

Apesar de ter tremido muito de frio, Graciele Lacerda garante que no fim adorou o momento. Afinal, além de saber que está esperando uma menina, que se chamará Clara, ela se casou. Ainda em seus stories, ela falou sobre a ideia que tinha de não se casar grávida e acabar sendo surpreendida por Zezé.

É bom lembrar que o chá revelação do casal aconteceu no último domingo, 25, com a presença de poucas pessoas e com decoração toda em tons claros e com ursos. O bolo foi personalizado e parecia até de mentira de tão perfeitos os detalhes.

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu. Saiba o que ela disse aqui.