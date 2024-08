Graciele Lacerda relembra que não queria casar grávida: 'Acabou que foi'

Após dizer que não queria casar grávida, Graciele Lacerda relembra preferência e explica que se surpreendeu positivamente com atitude de Zezé

Agora esposa de Zezé Di Camargo após o casamento surpresa organizado pelo sertanejo no chá revelação do primeiro bebê deles, Graciele Lacerda relembrou que não queria casar grávida. Ao abrir uma caixinha de perguntas sobre o evento em sua rede social, a influenciadora tocou no assunto e esclareceu o que aconteceu.

Ao ser questionada sobre o desejo que tinha, de não se casar grávida, a empresária do ramo da saúde confirmou o que disse no passado e esclareceu que foi surpreendida pelo cantor. Apesar de não estar esperando a atitude, Graciele acabou gostando da ideia e revelou que foi muito especial.

"Então, querer, eu não queria, tanto que eu parei pra poder casar depois, mas, mas foi, acabou que foi eu grávida mesmo, mas a forma que foi, foi muito especial, foi lindo, não tem como eu falar que não gostei, foi especial, foi uma surpresa da parte dele, que foi mais lindo ainda, então acho que foi o momento mais emocionante, que muita gente chorou, muita gente se emocionou, minha sogra, minha mãe, ver o rostinho delas, assim satisfeitas, felizes, por aquele momento então foi tudo muito mágico", detalhou o que houve.

Ainda em seus stories, Graciele Lacerda revelou se mudará seu nome após se casar no civil e no religioso com Zezé Di Camargo. É bom lembrar que o chá revelação do casal aconteceu no último domingo, 25, com a presença de poucas pessoas e com decoração toda em tons claros e com ursos. Após descobrirem que terão uma menina, que se chamará Clara, eles se casaram.

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

