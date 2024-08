De mentira? Veja os detalhes do bolo do chá revelação de Graciele e Zezé

Combinando com decoração clara e com ursos, bolo do chá revelação de Graciele e Zezé Di Camargo foi personalizado e chocou com detalhes perfeitos

O chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu nos últimos dias e os detalhes do evento foram destaque. Além do casamento surpresa, a decoração e seus componentes impressionaram os internautas.

Com o tema de ursos e tudo em tons claro, a esposa e o sertanejo descobriram que estão esperando uma menina, que se chamará Clara. Para combinar com os itens colocados no ambiente, o bolo também foi confeccionado e chocou com sua perfeição, parecendo até de mentira, mas era comestível.

Segundo Graciele Lacerda, o doce foi idealizado e desenhado pela organizadora de eventos Andrea Guimarães, que está no controle da festa de 15 anos Rafaella Justus. A construção do bolo ficou por conta da Lu Chocolates, que postou várias fotos mostrando de perto como foi montado o item, que além de ter sido saboreado pelos convidados, ainda serviu de decoração.

Após curtirem o chá revelação com casamento surpresa, os convidados puderam levar algumas lembrancinhas para casa. Seguindo o tema da festa e com as iniciais do sobrenome do casal, os mimos foram confeccionados em grande estilo.

