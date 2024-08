Graciele Lacerda revela decisão sobre colocar sobrenome de Zezé: 'Continuo'

Após se casar no religioso e civil, Graciele Lacerda revela se colocará o sobrenome "Camargo", de Zezé, em seu nome; veja

Agora esposa de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda revelou se acrescentará o famoso nome do sertanejo ao seu sobrenome. Em seus stories na rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas sobre o chá revelação com casamento surpresa e respondeu a uma dúvida.

Grávida de 20 semanas de uma menina, que se chamará Clara, a mulher do cantor contou que colocará Camargo em seu sobrenome e esclareceu que se casaram no civil e religioso. Novamente, Graciele deixou explicou que o casamento foi uma surpresa que não esperava de maneira alguma do amado, que tem grande dificuldade em guardar segredos.

"Vai ser incluído, a gente casou no religioso e no civil, então acaba incluindo né, eu vou pegar o sobrenome, acho que fica Graciele Lacerda Camargo, ou Graciele Lacerda Oliveira Camargo, não sei, nem vi gente, enfim, mas meu nome aqui no Instagram vai continuar Graciele Lacerda, virei uma senhora Camargo, mas continuo usando meu Lacerda, que eu amo", explicou que deixará seu nome "artístico" intacto.

Vale lembrar que o chá revelação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo aconteceu no último domingo, 25, com a presença de poucas pessoas e com decoração toda em tons claros e com ursos. Após descobrirem que terão uma menina, que se chamará Clara, eles se casaram.

Leia também:Camilla Camargo conta reação de Zilu ao saber de chá revelação de Graciele

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. Neste domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu. Saiba o que ela disse aqui.