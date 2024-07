Fred Bruno faz festão para o filho após faltar na comemoração de Bianca

Após faltar na festa na casa de Bianca Andrade, Fred Bruno faz aniversário em buffet com personagens para o filho Cris; veja como foi

O jornalista Fred Bruno fez uma festa para comemorar os três anos de seu filho Cris, fruto do relacionamento vivido com a empresária Bianca Andrade. Depois de intrigar com sua ausência no evento simples que a influenciadora fez no quintal da mansão onde vive, o ex-BBB mostrou nesta quarta-feira, 17, como foi a celebração que realizou para o herdeiro.

Após a famosa revelar que o pai do pequeno pediu ques as festas fossem separadas, o comunicador então exibiu que escolheu um buffet cheio de brinquedos para o menino comemorar sua data. Vestido de Batman, Cris ficou perplexo ao chegar o local e ver a decoração. Além disso, ele contou com a presença dos personagens para diverti-lo e cantar os parabéns com o pai.

"Hoje é dia do Bat-Cris salvar a cidade. Depois que você vira pai as coisas mudam tanto a ponto de ter que se fantasiar de um herói que sempre era motivo de discussão por ser sem graça", contou o ex-BBB sobre realizar o desejo do menino.

Depois de ter uma festa no estilo "raiz" na mansão de Bianca Andrade, Cris foi para a casa de Fred Bruno. No local, o garoto encontrou uma surpresa logo ao chegar: balões e uma cesta cheia de gostosuas e brinquedos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Bianca Andrade fala de ausência de Fred na festa do filho

O filho de Bianca Andrade e Fred, Cris, completou três anos e ganhou uma festinha no estilo "raiz" na mansão da mãe na Granja Viana, em São Paulo. Nesta terça-feira, 16, a empresária compartilhou fotos da comemoração e muita gente questionou onde estaria o pai.

No último ano, o ex-BBB marcou presença no evento e a boa relação entre eles, mesmo após a separação, sempre foi muito bem admirada. Contudo, neste ano, Fred teria pedido para as festas serem separadas e quem explicou isso foi Bianca.

Em um comentário da publicação em que exibiu os registros do aniversário com decoração azul e que o dress code foi fantasia, a influenciadora explicou o que houve. "Ele pediu para as festas serem separadas esse ano, mas tudo em paz", escreveu ela. Veja mais aqui.