Bianca Andrade fala de ausência de Fred na festa do filho: 'Ele pediu'

Após internautas notarem ausência de Fred na festa do filho, Bianca Andrade fala o que aconteceu e revela que ele pediu comemorações separadas

O filho de Bianca Andrade e Fred, Cris, completou três anos e ganhou uma festinha no estilo "raiz" na mansão da mãe na Granja Viana, em São Paulo. Nesta terça-feira, 16, a empresária compartilhou fotos da comemoração e muita gente questionou onde estaria o pai.

No último ano, o ex-BBB marcou presença no evento e a boa relação entre eles, mesmo após a separação, sempre foi muito bem admirada. Contudo, neste ano, Fred teria pedido para as festas serem separadas e quem explicou isso foi Bianca.

Em um comentário da publicação em que exibiu os registros do aniversário com decoração azul e que o dress code foi fantasia, a influenciadora explicou o que houve. "Ele pediu para as festas serem separadas esse ano, mas tudo em paz", escreveu ela.

Ao compartilhar as fotos do evento realizado no quintal de sua mansão, Boca Rosa escreveu um grande texto sobre ser mãe e sobre como foi escolhido o tema da festa. "Uma das coisas que mais me fascina em ser mãe é entrar no mundinho deles. Quando perguntei para o gudugo qual o tema da festa de 3 anos dele, a resposta me surpreendeu: mamain eu quero a festa do Mimi (é um ursinho de pelúcia pequenininho que nem tem mais olho, mas o Cris é louco apaixonado a ponto de fazer a festa em homenagem a ele kk). Ainda pediu para ser tudo azul que é a sua cor favorita, mas que a roupa dele seria de Saci Pererê, a minha de Olaf, a vovó de Minion, o tio de vaca e assim foi… queria pula pula igual ano passado, mas com pique nique com cuscuz, pipoca, biscoito de tomate, pão de queijo e brigadeiro", contou.

Falou mais sobre o que teve na celebração: "Pediu para ter pintura, basquete, livros e pescaria com prenda (gente parece meus sonhos quando tomo melatonina). A lembrancinha da festa seria aviãozinho de papel “banquinho” e churrasco com muita carninha. Mamain fez do jeitinho que ele pediu achando o MÁXIMO ver meu bebê dando gritinhos de alegria encantado com tudo que ele mais ama no dia dele! Ah como eu amo ser mãe!".

No último ano, os papais apareceram vestidos com looks combinando para a festa de dois anos do herdeiro que teve o tema de safári.

