Bianca Andrade surpreende com festa bem simples para o filho; veja como foi

Para os três anos de seu filho Cris, Bianca Andrade surpreende ao fazer festinha no quintal de sua casa e com decoração "raiz"

A festa de três anos que Bianca Andrade fez para seu filho, Cris, fruto do relacionamento que viveu com o ex-BBB Fred, chamou a atenção por sua simplicidade e por levar um tema "raiz", inspirado nos anos 2000.

Nesta terça-feira, 16, a empresária do ramo de maquiagem compartilhou cliques do evento e revelou como foi a mesa. Decorada em azul, com papeis, balões, ursinho e fotos do aniversariante, que inclusive teve seu rosto estampado no bolo, a decoração teve um ar de passado com caseiro, o que deu um clima bastante afetivo.

Na legenda da publicação, Boca Rosa explicou que a festa foi feita em cima dos pedidos de Cris. "Uma das coisas que mais me fascina em ser mãe é entrar no mundinho deles. Quando perguntei para o gudugo qual o tema da festa de 3 anos dele, a resposta me surpreendeu: mamain eu quero a festa do Mimi (é um ursinho de pelúcia pequenininho que nem tem mais olho, mas o Cris é louco apaixonado a ponto de fazer a festa em homenagem a ele kk). Ainda pediu para ser tudo azul que é a sua cor favorita, mas que a roupa dele seria de Saci Pererê, a minha de Olaf, a vovó de Minion, o tio de vaca e assim foi… queria pula pula igual ano passado, mas com pique nique com cuscuz, pipoca, biscoito de tomate, pão de queijo e brigadeiro", falou que fez tudo o que ele pediu.

"Pediu para ter pintura, basquete, livros e pescaria com prenda (gente parece meus sonhos quando tomo melatonina). A lembrancinha da festa seria aviãozinho de papel “banquinho” e churrasco com mt carninha. Mamain fez do jeitinho que ele pediu achando o MÁXIMO ver meu bebê dando gritinhos de alegria encantado com tudo que ele mais ama no dia dele! Ah como eu amo ser mãe", detalhou sobre ter atendido o que ele falou.

É bom lembrar que, ao compartilhar os registros do evento, Bianca Andrade intrigou os internautas ao não mostrar Fred no evento. Foi então que ela respondeu e revelou o motivo do pai de Cris não ter aparecido no aniversário em sua casa. Segundo a famosa, o jornalista pediu que as festas fossem separadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Fred mostra como celebrou aniversário do filho após se ausentar em festa

O filho de Bianca Andrade e Fred, Cris, completou três anos nos últimos dias e ganhou uma festa no quintal a mansão da mãe, na Granja Viana, em São Paulo, e um detalhe chamou a atenção dos internautas: a ausência do pai no evento com decoração "raiz" e com dress code de fantasia.

Acostumados a verem os ex-BBBs convivendo normalmente com o herdeiro, os seguidores do ex-casal ficaram intrigados ao não verem o jornalista na comemoração. Foi então que Bianca Andrade revelou que Fred pediu que as festas fossem separadas neste ano. Vale lembrar que no ano passado ele foi até combinando look com a empresária na festa realizada também na casa dela.

Em sua rede social, o influenciador então compartilhou fotos e vídeo comemorando a chegada de Cris em seu lar depois que ele celebrou os três anos ao lado da mãe. Com balões e cesta repleta de presentes, Fred celebrou o novo ciclo do menino. Veja os registros aqui.