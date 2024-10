Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi terá duas festas em aniversário de 1 ano

O aniversário de 1 ano de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, será comemorado em duas ocasiões; saiba detalhes

O primeiro aniversário de Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi, será comemorado em dose dupla! A celebração da pequena, que completará 1 ano de vida no próximo domingo, 6, promete ser bastante marcante.

De acordo com informações do site 'Gshow', a herdeira de Neymar e Bruna Biancardi ganhará duas festas: uma nos Emirados Árabes e outra no Brasil. A primeira comemoração acontecerá no país onde o atleta joga atualmente justamente por questões profissionais.

Neymar Jr, que passou um longo período se recuperando de uma lesão, voltou a treinar com seu time, Al-Hilal, recentemente. Como não poderá se ausentar nos próximos dias, os famosos decidiram celebrar 1 ano de Mavie nos Emirados.

A segunda festa da pequena também se deve a agenda do jogador, que faz questão de estar presente no evento que será realizado no Brasil. Ainda segundo o 'Gshow', Neymar conseguiu uma folga com o clube saudita no mês de novembro para comemorar o aniversário da filha no país de origem.

A influenciadora Bruna Biancardi, inclusive, está fazendo contagem regressiva para a data especial. Na terça-feira, 1, a namorada do jogador de futebol brasileiro não escondeu a ansiedade ao publicar em suas redes sociais uma foto com alguns balões brancos: "Faltam 5 dias para o aniversário de 1 aninho da nossa princesa", escreveu ela, na ocasião.

Vale lembrar que, até o momento, a mamãe coruja não revelou detalhes de como será a festa de aniversário da herdeira. Recentemente, em conversa com os seguidores, Bruna Biancardi explicou somente que já havia escolhido o tema do evento.

Esposa de Cristiano Ronaldo comenta foto de Bruna Biancardi e Mavie

No último domingo, 28, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes. Por meio de seu Instagram, a namorada de Neymar Jr abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família.

Nas imagens, Bruna surge sorridente ao lado do companheiro e da filha do casal, Mavie, de 11 meses. Esbanjando fofura, a herdeira dos famosos roubou a cena ao posar sorridente para a câmera.

A publicação, que recebeu comentários carinhosos de diversos internautas, também contou com a presença de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. Na mensagem, a companheira do jogador de futebol português destacou a beleza de Bruna Biancardi e da pequena Mavie; confira detalhes!