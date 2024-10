Tá chegando! Bruna Biancardi comenta aniversário de 1 ano da filha, Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi revelou contagem regressiva para a chegada de 1 ano de vida de Mavie, sua filha com Neymar Jr

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de 1 ano da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr revelou que está fazendo contagem regressiva para o dia tão esperado.

Através de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma foto com alguns balões brancos e comentou sobre a data especial. "Faltam 5 dias para o aniversário de 1 aninho da nossa princesa", escreveu ela, acrescentando emojis de bolo e balão.

Vale lembrar que, até o momento, a mamãe coruja não revelou detalhes de como será a festa de aniversário da herdeira. Recentemente, em conversa com os seguidores, Bruna Biancardi explicou que já havia escolhido o tema do evento.

"Esperando para definir a data e depois disso, o restante", disse a namorada de Neymar Jr, na ocasião. A declaração da influenciadora aconteceu pouco antes da família celebrar a chegada dos 11 meses de Mavie.

Vale lembrar que a filha dos famosos nasceu no dia 6 de outubro de 2023, em São Paulo. Na época, o jogador brasileiro estava na Arábia Saudita, onde joga atualmente, e foi liberado pelo técnico do time para viajar e tentar chegar a tempo do parto.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de sua relação anterior com Carol Dantas, e Helena, de quase 3 meses, de um envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

