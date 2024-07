Bruna Biancardi revela preparativos para festinha de 1 ano da filha, Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi contou que Mavie, sua filha com Neymar Jr, ganhará uma festinha em celebração ao primeiro ano de vida

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou que a filha, Mavie, ganhará uma festinha para celebrar a chegada de seu primeiro ano de vida! A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., fará aniversário em outubro deste ano.

Em seus stories no Instagram, durante um bate-papo descontraído com os seguidores, Bruna contou como estão os preparativos para o grande dia. "Até agora só temos o tema. Esperando para definir a data e depois disso, o restante", declarou a namorada do atleta.

Mamãe de primeira viagem, Bruna Biancardi ainda falou sobre a experiência na maternidade. "Melhor experiência da minha vida. Fico me perguntando como vivi tantos anos sem esse amor…", escreveu a influenciadora em uma imagem fofíssima com a bebê nos braços.

Bruna Biancardi fala sobre festinha de 1 ano da filha - Fotos: Reprodução / Instagram

Os seguidores da famosa também perguntaram como a pequena Mavie reage aos voos, uma vez que o casal viaja com frequência. Nos últimos dias, Bruna Biancardi e Neymar Jr. desembarcaram com a herdeira na Arába Saudita.

De acordo com a mãe da bebê, ela "se comporta muito bem, desde pequena": "Normalmente são voos noturnos, então ela dorme bastante (entre muitas mamadas). Depois acorda, come, brinca e volta a dormir", explicou, por fim.

Vale lembrar que além de Mavie, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Helena, que nasceu recentemente, com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna Biancardi curtem vale night e jantam juntos

Neste sábado, 27, Bruna Biancardi e Neymar aproveitaram um vale-night e curtiram um jantar romântico sem a presença da filha Mavie, de nove meses. Em seu Instagram Stories, Bruna mostrou que o look escolhido para a ocasião foi um conjunto todo vermelho. "Vale night da mamãe e do papai hoje", escreveu ela.

O casal foi em um restaurante japonês e o jogador fez questão de postar uma foto ao lado da amada. "Jantar do papai e mamãe sem a neném", escreveu ele.

Ao chegarem em casa, Neymar e Bruna foram surpreendidos com o fato de Mavie ainda estar acordada e a influencer fez questão de compartilhar uma foto em família; confira os registros!