Eliezer exibe antes e depois do emagrecimento de Viih Tube: 'Na raça'

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais neste sábado, 26, para compartilhar registros de seu treino ao lado da esposa, a influenciadora Viih Tube. Na publicação, ele elogiou a dedicação da esposa no processo de emagrecimento e mostrou um antes e depois dela.

"Olha como a Viih já emagreceu, e na raça, com dieta e treino", declarou ele, que posou ao lado da companheira na academia. Em seguida, exibiu um vídeo de janeiro de 2025 em que a influenciadora aparece de biquiní. "Olha a diferença da Viih. Esse vídeo é de janeiro desse ano." Logo depois, ele compartilhou um pouco do treino deles.

Recentemente, Eliezer falou sobre a mudança de hábitos do casal. Ele surpreendeu ao revelar a sua evolução e também contou quantos quilos Viih Tube já emagreceu. "Viih já perdeu quase 15kg. Eu estava com 27,7% de gordura e agora estou com 13,2%", disse ele.

Em outro momento, a famosa confirmou que pretende fazer uma cirurgia estética em breve. "Qual que vai ser a sua desculpa para não treinar hoje? 'Ai acordei atrasado, não vai dar tempo, estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, não estou legal'. Qual vai ser a desculpa hoje? Me fala. Eu estou gordinha, já aceitei. Estou aqui na luta ficando pronta para a minha lipo", disse ela.

Eliezer mostra antes e depois de Viih Tube — Foto: Reprodução/Instagram

Eliezer toma esporro de Viih Tube após atitude com a filha

Recentemente, o ex-BBB e influenciador digital Eliezer desabafou sobre um momento com sua filha mais velha, Lua Di Felice, de 2 anos. Ele contou que sempre quis assistir o filme O Rei Leão com a primogênita, mas a cena da morte de um dos personagens principais deixou a menina bastante abalada. Para completar, ainda levou uma bronca da esposa. Veja o relato completo!

