Esposa de Cristiano Ronaldo deixa recado em foto de Bruna Biancardi e Mavie

Após publicar novas fotos, Bruna Biancardi recebeu um comentário especial de Georgina Rodríguez, esposa do jogador Cristiano Ronaldo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua rápida passagem por Dubai, nos Emirados Árabes. Por meio de seu Instagram oficial, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr abriu um álbum de fotos de momentos especiais em família.

Nas imagens, Bruna surge sorridente ao lado do companheiro e da filha do casal, Mavie, de 11 meses. Esbanjando fofura, a herdeira dos famosos roubou a cena ao posar sorridente para a câmera.

A publicação, que recebeu comentários carinhosos de diversos internautas, também contou com a presença de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo. Na mensagem, a companheira do jogador de futebol português destacou a beleza de Bruna Biancardi e da pequena Mavie.

"Como vocês são lindas", escreveu Georgina, completando o recado com emojis de corações. Além da esposa de Cristiano, outros amigos de Neymar Jr e Bruna Biancardi também se encantaram com a filha do casal e fizeram questão de elogiá-la.

"Bru te amo, mas a Mavie tem todo meu amor!! Vontade de amassar essa criança", declarou a influenciadora digital Tamy Contro. "Essa menina é uma das crianças mais lindas que já vi", disse uma internauta. "É muita fofura, lindeza e carisma", falou outra.

Vale lembrar que, recentemente, Bruna surpreendeu os familiares ao desembarcar no Brasil com a filha sem avisar. A influenciadora preparou a surpresa juntamente com a irmã, Bianca Biancardi.

Bruna Biancardi revela item inusitado que leva para a Arábia Saudita

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou para a Arábia Saudita nesta semana após uma temporada no Brasil. Com a viagem, ela aproveitou para reforçar o seu estoque de um alimento que é tradicional do nosso país enquanto vive na casa do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, no exterior.

Nos stories do Instagram, a morena contou que sempre leva pacotes de feijão para o exterior. Mãe de uma menina de quase um ano, ela faz estoque de feijão de vários tipos. Neste domingo, ela desfez as malas e exibiu os pacotes na mesa; confira mais detalhes!