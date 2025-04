Zezé Di Camargo mostra momento com a filha antes de viagem: 'Curtindo'

O cantor Zezé Di Camargo encantou os seguidores ao postar novas fotos com a filha, Clara, de seu relacionamento com influenciadora Graciele Lacerda

O cantor Zezé Di Camargo encantou seus seguidores ao postar novas fotos com a filha. Neste sábado, 26, o sertanejo mostrou que passou um tempo com a bebê, Clara Lacerda Camargo, de quatro meses, de seu relacionamento com influenciadora digital Graciele Lacerda, antes de embarcar para mais um show.

Nas imagens publicadas em seu perfil na rede social, o artista mostrou uma montagem de quatro fotos em que aparece com a pequena no colo. Zezé usa boné preto e camiseta regata preta enquanto que a pequena veste uma roupa clara. "Curtindo minha pequena", declarou.

Em seguida, apareceu próximo a bebê, que toca seu rosto com a mão. E a legenda diz: "Fazendo carinho no papai". Ao fundo, na publicação, aparece o player de música com a faixa "Amor de Pai", de Brenda Danese e Regis Danese, tocando.

Logo depois, ele mostrou que embarcou para mais um de seus shows. "A hora que o coração aperta", confessou.

Posts de Zezé Di Camargo no Instagram

Mais filhos?

A influenciadora digital Graciele Lacerda aproveitou um tempo livre para abrir uma caixa de perguntas nos Stories de sua rede social para responder algumas curiosidades de seus seguidores nesta sexta-feira, 25. E uma fã quis saber se ela pretende engravidar novamente.

"Eu e o Zezé, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem 2 embriões lá ainda. E de vez em quando eu dou umas cutucadinhas. Às vezes ele fala assim: 'Vamos deixar mais pra frente' e às vezes ele fala: 'Não, agora não'. Mas, por agora, realmente não. Mas eu não vou descartar. Ainda não. Porque eu ainda estou muito aflorada, mas vamos ver mais para frente o que vai acontecer. Não sei. Eu não posso responder isso pra vocês agora", ela respondeu.

