Filha de Fabiano Menotti ganha festa luxuosa em seu aniversário

Julia Menotti, filha do cantor Fabiano Menotti e Gabriela Menotti, ganhou um festão para comemorar seu aniversário de 11 anos

Gabriela e Fabiano Menotti comemoraram o aniversário da filha mais velha, Julia com um festão. A primogênita do casal completou 11 anos no último dia 3, e celebrou a data especial com os familiares e amigos neste fim de semana.

No Instagram, a mãe da menina compartilhou os detalhes da celebração e mostrou que a família, incluindo a irmã mais nova, Izabela, de cinco meses, surgiu usando uma camiseta preta com a foto de Julia. A aniversariante também usou a peça e complementou a produção com uma saia toda colorida.

Ao dividir as imagens da festa, Gabriela demonstrou sua alegria e gratidão. "Até aqui nos ajudou o SENHOR JESUS! Que festa! Que alegria!!! Foi demais!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

No dia do aniversário de julia, a mulher de Fabiano homenageou a filha. "Dia 03 de outubro sempre será um dia pra mim de muita gratidão! 11 anos da pessoa mais doce que DEUS me presenteou sendo minha filha. E o que eu desejo de todo coração pra você, meu amor @jujumenotti? Que nunca se desvie dos caminhos que Deus traçar pra você, que nunca se iluda com as coisas efêmeras desse mundo, que você mantenha a verdade e a leveza de quem tão pequena já "sabe viver" e que é o que te faz ser uma pessoa tão rara [...]", disse ela em um trecho da mensagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Menotti (@gabymenotti)

