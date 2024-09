Filha de Fabiano Menotti surge em cliques encantadores em seu mesverário

A influenciadora digital Gabriela Menotti dividiu cliques encantadores ao comemorar os cinco meses de sua filha com o cantor Fabiano Menotti

Izabella, filha do cantor sertanejo Fabiano Menotti e da influenciadora digital Gabriela Menotti, completou cinco meses de vida nesta quarta-feira, 25.

Para comemorar a data especial, Gaby compartilhou em seu perfil oficial no Instagram alguns cliques encantadores da bebê. Nas imagens, Izabelle aparece esbanjando fofura ao lado do papai e também se divertindo na piscina com a irmã mais velha, Júlia, de 10 anos. Ela também foi flagrada toda sorridente na cama e em um momento ao ar livre.

Ao dividir os cliques inéditos, a mulher de Fabiano, que faz dupla com Cesar Menotti, se derreteu: "5 meses de Bebela! Nossa fofura em forma de bebê! Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus! Te amamos bebê!" , escreveu a influencer na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Sem condições para tanta fofura", disse uma seguidora. "Fofura, já nasceu simpática, como pode?", questionou outra. "É muito linda!", comentou uma terceira. "Meu Amorzinho!!", falou o papai, Fabiano.

Recentemente, Gaby postou um clique em que Júlia aparece toda sorridente segurando a irmã caçula nos braços. Na legenda, a mamãe coruja ainda celebrou o fato da bebê ter deixado a irmã mais velha colocar um lacinho em sua cabeça. "A melhor irmã do mundo acordou e colocou um laço! Para a alegria de vocês, mas dura pouco na cabeça", disse ela.

Confira:

Fabiano Menotti fala sobre acidente com o irmão e equipe

O cantor Fabiano Menotti usou as redes sociais para falar sobre o acidente de ônibus que seu irmão, Cesar Menotti, e a equipe sofreram. O veículo da dupla colidiu com outras duas carretas em uma ponte entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais.

"Mais um livramento na nossa vida!!! Eu não estava no ônibus, estava o @cesarmenotti e toda nossa turma. Ninguém teve nenhum arranhão!!! Mais uma oportunidade que DEUS nos deu de estarmos vivos!!! Pela Graça do SENHOR está todo mundo muito bem!!!", celebrou o cantor, mostrando algumas fotos do acidente. Veja o post completo!