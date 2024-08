Esposa de Fabiano Menotti encanta com nova foto fofíssima das filhas

Que fofura! Esposa do cantor Fabiano Menotti, Gaby Menotti se derreteu de amores ao registrar momento entre as duas filhas do casal

Esposa do cantor Fabiano, da dupla sertaneja com César Menotti, Gabriela iniciou esta sexta-feira, 9, em clima de muito amor em casa! Através de suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou com o público uma nova foto fofíssima das duas filhas do casal, Júlia, de 10 anos, e Izabela, de três meses de vida.

Em seus stories no Instagram, Gabriela mostrou a primogênita toda sorridente segurando a caçula nos braços. Na legenda, a mamãe coruja ainda celebrou o fato da bebê ter deixado a irmã mais velha colocar um lacinho em sua cabeça.

"A melhor irmã do mundo acordou e colocou um laço! Para a alegria de vocês, mas dura pouco na cabeça", brincou a companheira de Fabiano Menotti. Momentos antes, a influenciadora gravou a filha caçula logo após a menina despertar pela manhã.

"Bom dia, meus amores! Mini Fabiana acordou", escreveu Gabriela, referindo-se a grande semelhança da pequena com o pai. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Gaby Menotti abriu o coração e falou sobre a chegada de Izabela na família.

"Estamos muito felizes com a chegada da Bebela, não só pela nossa felicidade, mas também pela Juju, que a vida inteira nos pedia um irmãozinho ou irmãzinha. É a realização de um sonho para a nossa família, que agora está ainda mais completa", declarou a esposa de Fabiano Menotti.

Confira os registros:

Fabiano Menotti fala sobre acidente com o irmão e equipe

O cantor Fabiano Menotti usou as redes sociais no último domingo, 4, para falar sobre o acidente de ônibus que seu irmão, César Menotti, e a equipe sofreram no sábado, 3. O veículo da dupla colidiu com outras duas carretas em uma ponte entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais.

Fabiano não estava no ônibus na hora do acidente, mas mesmo assim fez questão de agradecer pelo livramento que todos os envolvidos tiveram. O artista ainda contou que o motorista da carreta teve algumas escoriações e desejou que ele se recupere o mais rápido possível; confira mais detalhes!