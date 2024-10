A influenciadora digital Gabriela Menotti celebrou o aniversário de 11 anos de Julia, sua filha com o cantor Fabiano Menotti

A família Menotti está em festa! Julia Menotti, a filha mais velha de Fabiano Menotti e de Gabriela Menotti, completou 11 anos de vida nesta quinta-feira, 3, e ganhou uma bela homenagem da mamãe.

Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou alguns cliques inéditos da herdeira e a parabenizou. "Dia 03 de outubro sempre será um dia pra mim de muita gratidão! 11 anos da pessoa mais doce que DEUS me presenteou sendo minha filha", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Gabriela revelou seus desejos para Julia. "E o que eu desejo de todo coração pra você, meu amor @jujumenotti? Que nunca se desvie dos caminhos que Deus traçar pra você, que nunca se iluda com as coisas efêmeras desse mundo, que você mantenha a verdade e a leveza de quem tão pequena já "sabe viver" e que é o que te faz ser uma pessoa tão rara", acrescentou.

A mulher do cantor Fabiano completou a publicação se declarando para a filha. "Amo festejar a alegria que é ter você, esse ano mais ainda, quando você cumpriu o que era fácil esperar: você ser a melhor irmã do mundo. Você é puro amor! Eu te amo de todo o meu coração, a alegria da minha vida sempre será viver por você!", finalizou a influencer, que também é mãe de Izabela, de cinco meses.

Mesversário da filha caçula

Izabela, filha do cantor sertanejo Fabiano Menotti e da influenciadora digital Gabriela Menotti, completou cinco meses de vida no dia 25 de setembro. Para comemorar a data especial, Gaby compartilhou em seu perfil oficial no Instagram alguns cliques encantadores da bebê.

Nas imagens, Izabela aparece esbanjando fofura ao lado do papai e também se divertindo na piscina com a irmã mais velha, Julia. Ela também foi flagrada toda sorridente na cama e em um momento ao ar livre. Ao dividir os cliques inéditos, a mulher de Fabiano, que faz dupla com Cesar Menotti, se derreteu: "5 meses de Bebela! Nossa fofura em forma de bebê! Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus! Te amamos bebê!" , escreveu a influencer na legenda da publicação. Confira a publicação!