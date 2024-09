Daniella Sarahyba abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de casamento

A modelo Daniella Sarahyba completou 17 anos de casada com o empresário Wolff Klabin e se declarou para o marido nas redes sociais

Daniella Sarahyba usou as redes sociais para comemorar seu aniversário de casamento. Nesta sexta-feira, 6, a modelo completou 17 anos de casada com o empresário Wolff Klabin.

Para comemorar a data especial, ela compartilhou em seu perfil no Instagram, algumas fotos do dia em que oficializou a união com o amado e também uma foto com os três filhos: Gabriela, de 13 anos, Rafaela, de 10, e Armando, de 1.

Na legenda da publicação, Daniella se declarou para o marido. "Há 17 anos casamos! Que venham os próximos 17, 34, e muitos anos de união, amor, alegria, resiliência, cuidado, carinho e respeito. Wolff, te amo para Sempre. Obrigada Deus", escreveu a modelo.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Felicidades a esse lindo e amado casal", disse uma seguidora. "Parabéns! Felicidades para vocês", escreveu outra. "Família linda que vocês construíram. Deus os abençoe grandemente!!", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

Daniella Sarahyba encanta ao exibir fotos da filha em seu Bar Mitzvah

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo Daniella Sarahyba encantou ao compartilhar fotos do Bar Mitzvah de sua filha mais velha, Gabriela, fruto de seu relacionamento com o empresário Wolff Klabin. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns registros ao lado da família durante a celebração tradicional judaica, na Associação Religiosa Israelita.

Além disso, a famosa também mostrou que a herdeira teve a oportunidade de discursar durante a cerimônia e passou por alguns ritos tradicionais, enquanto toda a família se preparou para o evento com trajes neutros. Na legenda, a modelo se derreteu ao falar sobre a jovem e a importância da tradição para família.

"Meu coração ainda está transbordando de orgulho, amor e alegria. Sábado foi o Bat Mitzvah da minha Gabriela. Família e fé. Obrigada família, amigos, Rabino Sergio, Morah Heni, Nina, Razan Oren, André, Carla e Sinagoga", disse a modelo. Confira a publicação!