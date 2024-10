A modelo Daniella Sarahyba prestou uma bela homenagem para a filha mais velha, Gabriela, que completou anos nesta quarta-feira (2)

Daniella Sarahyba usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua filha mais velha, Gabriela. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin, completou 14 anos nesta quarta-feira, 2.

Para comemorar a data especial, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, desde quando ela era bebê até os dias atuais, e escreveu uma bela mensagem.

"Amor da minha vida, minha Gabriela, feliz 14 anos! Continue sendo essa menina-luz, doce e interessante, que atrai o afeto de todos à sua volta. Me orgulho de cada elogio seu que recebo. O que mais me realiza como mãe é ver sua educação com todos ao seu redor, é ver que a sua beleza física, tão evidente e fácil de elogiar, não impede que as pessoas admirem a grandeza da sua alma", começou.

"Filha, siga sendo quem você é; um orgulho para nós, um exemplo para os seus irmãos e para toda a família, dedicada aos seus propósitos, alegre, boa aluna e, acima de tudo, boa pessoa. Eu vou estar sempre ao seu lado, amo você, incondicionalmente. Seguirei sendo a sua doce mãe, sua fortaleza, sua parceira. Feliz aniversário! Desejo uma vida repleta de amor, alegria, saúde e conquistas. Que Deus a abençoe sempre, minha filha", completou a homenagem.

Vale lembrar que Daniella e Wolff Klabin estão casados há 17 anos e além de Gabriela, também são pais de Rafaela, de 10 anos, e Armando, de 1 aninho.

Confira:

