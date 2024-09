Benício Huck troca beijos com a namorada na última noite do Rock in Rio

Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck foi flagrado em clima de romance com a namorada na última noite do Rock in Rio 2024

Filho de Angélica e Luciano Huck, o jovem Benício Huck, de 16 anos, aproveitou a última noite de shows do Rock in Rio 2024 na companhia de sua namorada, Duda Guerra, de 16 anos. Os dois foram fotografados em clima de romance e trocando beijos no festival de música.

Duda e Benício curtiram alguns dias do festival ao longo desta temporada e assumiram publicamente o romance. Os dois sempre posaram juntos para os fotógrafos de plantão e esbanjaram simpatia.

Em uma entrevista para a IstoÉ, Duda explicou os motivos de não postar fotos com o amado nas redes sociais. "Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado. Eu não costumo postar com ele, pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma", disse ela.

Além disso, a jovem foi só elogios na hora de comentar sobre sua relação com os sogros famosos. "Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho".

Além de Benício Huck, o primogênito de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, também foi fotografado com a namorada, Manoela Esteves, no festival.

Benício Huck e Duda Guerra - Foto: Natália Rampinelli / AgNews

Benício Huck e Duda Guerra - Foto: Natália Rampinelli / AgNews

Angélica revela como é ver o filho namorando

Recentemente, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora, que é a namorada do filho mais velho, Joaquim. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

A estrela disse que é simpática com as namoradas dos filhos. “Sento para conversar, troco ideia, são meninas superlegais”, afirmou ela.