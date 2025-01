Festa luxuosa de Rayssa Leal teve apresentação inusitada; veja detalhes

Rayssa Leal celebrou seus 17 anos com direito à uma festa de aniversário luxuosa; a seguir, saiba mais detalhes da comemoração especial

Rayssa Leal (17) se tornou assunto neste final de semana ao comemorar seu aniversário com uma festa luxuosa. A noite contou com convidados especiais da skatista, diversas opções no cardápio e uma apresentação um tanto quanto inusitada. Confira a seguir mais detalhes.

Em determinado momento da balada, Rayssa Leal recebeu uma dupla que fazia cover das personagens Brittany e Tiffany Wilson , protagonistas da comédia clássica As Branquelas(2004). O momento animou a pista de dança, e rendeu diversos registros para as redes sociais.

Além disso, o aniversário contou com a presença de uma equipe especializada em drinks, profissionais para fazer a produção de conteúdo para as redes sociais e, no cardápio, uma mesa destinada apenas para culinária japonesa.

A decoração da festa foi toda trabalhada em tons de preto, dourado e prata, combinando com o vestido da campeã mundial e medalhista olímpica. A parte cerimonal da comemoração ficou a cargo de uma expert em casamentos católicos.

Já as atrações da noite entraram em clima de balada e Carnaval. A primeira atração foi a Banda Tadin de Nois, que trouxeram a magia do feriado, e, na sequência, o DJ e compositor mineiro, Waguin, assumiu o comando da pista de dança.

A eterna fadinha do skate completou o novo ciclo em 4 de janeiro e, antes da festa luxuosa, já tinha comemorado o dia especial ao lado dos familiares e amigos. A primeira celebração, mais intimista, aconteceu em Imperatriz, sua cidade natal, no Maranhão. "Obrigada papai do céu por mais um aniversário", escreveu ela, em seu perfil do Instagram.

VEJA MOMENTOS DO ANIVERSÁRIO DE RAYSSA LEAL: