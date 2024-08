De volta ao Brasil, Rayssa Leal é ovacionada por colegas em escola

Sem pausa na agenda, Rayssa Leal voltou das Olimpíadas de Paris, com a medalha de bronze, pronta para iniciar mais um semestre de aulas

Rayssa Leal está de volta ao Brasil e mostrou aos fãs que, mesmo sendo uma medalhista olímpica, ainda frequenta a escola como qualquer adolescente normal. Nesta quarta-feira (14), a retornar à escola onde estuda, em Imperatriz, no Maranhão, a atleta foi recebida com o carinho dos professores e alunos.

A atleta chegou no local usando a medalha de bronze que ganhou neste ano nos Jogos de Paris e também a medalha de prata que ganhou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Rayssa esbanjou carisma e cumprimentou duas funcionárias com um abraço, de quem recebeu também os parabéns pelo título mundial.

Além disso, a jovem ficou bastante animada ao ver que tinha ganhado um mural com fotos dela e um painel com um desenho de sua passagem pelas olimpíadas. Já com os colegas de classe, Rayssa foi ovacionada por eles e recebeu uma série de abraços de alunos mais novos.

Rayssa Leal volta às aulas em Imperatriz, no Maranhão, ganha mural em homenagem e é ovacionada por colegas e professores. Ela merece muito! ❤️ ( 🎥: @geglobo) pic.twitter.com/ttIKcg7yKU — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 14, 2024

Nas redes, o momento foi comentado pelos fãs da skatista: "Rayssa tem a vida estilo 'Homem-Aranha', que é dividida entre uma vida de adolescente normal e a de uma atleta de alto rendimento. A diferença é que o povo sabe quem ela é", brincou um usuário do X. "É engraçado e legal pensar que ela voltou para a escola dela com uma medalha olímpica. Agora, além das primas, as colegas também serão comparadas pelos pais com ela", ironizou a outra.

Rayssa é notificada pelo COI

Pouco depois de receber a medalha de bronze, Rayssa Leal passou por um susto com o Comitê Olímpico Internacional. Isso porque a jovem realizou um gesto religioso que, assim como atos políticos, são proibidos pelo regulamento dos atletas.

Muito se especulou sobre a possibilidade de Rayssa perder a medalha por sinalizar em LIBRAS: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida". No entanto, a skatista, assim como o COB, recebeu apenas uma notificação sobre a conduta, que não foi vista como grave pela autoridade esportiva internacional.