Rayssa Leal comemora 17 anos com festa de aniversário luxuosa

A skatista Rayssa Leal completou 17 anos e celebrou a data com uma festa super luxuosa com o tema de balada. Confira os looks da aniversariante!

Em suas redes sociais, Rayssa Leal sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

No último sábado, 11, a fadinha do skate celebrou a chegada dos seus 17 anos com uma festa de aniversário luxuosa.

O tema escolhido pela atleta foi balada. Sendo assim, o salão onde aconteceu o evento contava com uma super pista de dança e a decoração foi toda feita em tons de prata e dourado.

Em seu Instagram Stories, Rayssa mostrou alguns momentos da festa e exibiu o look escolhido para a ocasião, que foi um vestido dourado curto e um pouco rodado.

No dia exato de seu aniversário, que foi há uma semana, Rayssa posou para algumas fotos usando um vestido prato com detalhes de franjas.

"Only seventeen. Obrigada papai do céu por mais um aniversário", escreveu ela na legenda da publicação, feita no Instagram.

Sucesso

Rayssa Leal está de volta ao Brasil e mostrou aos fãs que, mesmo sendo uma medalhista olímpica, ainda frequenta a escola como qualquer adolescente normal. Recentemente, a skatista retornou à escola onde estuda, em Imperatriz, no Maranhão. A atleta foi recebida com o carinho dos professores e alunos.

Rayssa chegou no local usando a medalha de bronze que ganhou nos Jogos Olímpicos de Paris e também a medalha de prata que ganhou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Rayssa esbanjou carisma e cumprimentou duas funcionárias com um abraço, de quem recebeu também os parabéns pelo título mundial.

Além disso, a jovem ficou bastante animada ao ver que tinha ganhado um mural com fotos dela e um painel com um desenho de sua passagem pelas olimpíadas. Já com os colegas de classe, Rayssa foi ovacionada por eles e recebeu uma série de abraços de alunos mais novos.

