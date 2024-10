Festa de Fabiana Justus foi feita no rooftop do prédio onde ela mora ; veja o vídeo

Organizadora da festa de Fabiana Justus posta vídeo mostrando como foi montado evento luxuoso no último andar do prédio onde a famosa reside

A festa de Fabiana Justus, em comemoração aos seus 38 anos e aos 180 dias do transplante de medula bem-sucedido, aconteceu nos últimos dias e a decoração luxuosa do evento chamou a atenção. A responsável pela organização foi a decoradora Andrea Guimarães, profissional que faz os projetos para as celebrações de vários famosos, como Eliana, Simone Mendes e Ticiane Pinheiro.

Após surpreender com a realização do festão de 15 anos de Rafaella Justus, a planejadora não decepcionou e impressionou com os detalhes da comemoração da outra herdeira de Roberto Justus. Em sua rede social, Andrea postou um vídeo exibindo a transformação que sua equipe fez no local escolhido para acontecer a festa, o rooftop do prédio onde a aniversariante mora em São Paulo.

Aproveitandoo grande espaço e o privilégio da vista, a organizadora montou vários ambientes, inclusive o evento contou com pista de dança para balada e show do cantor Buchecha. No vídeo postado é possível ver que tapetes, móveis, enfeites e tudo mais foram levados com os tons escolhidos pela anfitriã.

"Que orgulho fazer parte desse momento tão especial na vida da Fa. Gosto de mostrar sempre os bastidores pra vocês entenderem o cuidado, zelo e amor que envolve uma produção desse tamanho.

Parabéns a todos os envolvidos nesse momento tão especial", escreveu Andrea.

Nas cores verde e laranja, a decoração do ambiente foi confeccionada e na mesa principal havia mais de um bolo além de arranjos de flores e diversos doces. A sofisticação também foi exibida no look escolhido por Fabiana Justus. A influenciadora apostou em um vestido com significado e de valor em dólar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus fala de exigência que fez em sua festa

Nos últimos dias, a influenciadora digital Fabiana Justus teve sua tão esperada festa para comemorar não apenas seus 38 anos, mas também os 180 dias de transplante de medula bem-sucedido, realizado após descobrir um câncer em janeiro. Para o evento de luxo, ela fez um pedido para seus convidados.

Ao enviar o convite para os familiares e amigos, a herdeira de Roberto Justus fez um alerta sobre irem apenas se estivessem realmente bem de saúde, não apresentando nenhum tipo de doença. Isso porque, após o transplante, a empresária está com a imunidade se recuperando e tomando novamente todas as vacinas de sua vida.

Após alguns dias do momento especial, Fabiana Justus foi questionada sobre o assunto e revelou se os convidados acataram sua exigência. Saiba mais aqui!