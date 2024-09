Fabiana Justus falou da festa que está planejando para celebrar seu aniversário de 38 anos, além dos 180 dias do transplante de medula bem-sucedido

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou seu perfil no Instagram para contar detalhes da festa que está planejando em comemoração ao seu aniversário de 38 anos, além dos 180 dias do transplante de medula bem-sucedido. Nesta quarta-feira, 25, ela relatou que o evento foi liberado pelos médicos e impôs condições para que os convidados participem da comemoração.

"Vou me dar uma festa para comemorar meus 180 dias de transplante e o meu aniversário de 38 anos. Será uma data duplamente especial. Pedi autorização para os meus médicos e eles deixaram. Convidei eles também!", iniciou ela.

Em seguida, ela explicou que pediu para que os convidados fiquem em casa, caso apresentem algum sintoma de doença viral, e que evitem abraçá-la. "No convite da festa, eu avisei que, se alguém tiver algum sintoma de vírus, por favor, não venha. Também disse para eles se sentirem abraçados por mim, mas que teremos que evitar abraços. Acho que vai ser difícil, porque tem alguns amigos que ainda não vi", confessou.

A filha de Roberto Justus ainda confessou sua ansiedade para o evento. "Estou animada e ansiosa. Vai ser muito gostoso. Eu mereço comemorar. Preciso comemorar, né, gente? Estou vivendo isso intensamente desde janeiro. Tudo o que aconteceu comigo pode ter parecido rápido para algumas pessoas, mas, para mim, demorou uma eternidade para chegar até aqui. Então, acho que mereço comemorar e quero muito", disse.

Com câncer em remissão, Fabiana Justus compartilha sonho que pretende realizar

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano, a empresária Fabiana Justus usou as redes sociais recentemente para conversar sobre as etapas que marcaram seu período de tratamento. Com câncer em remissão desde junho, a filha de Roberto Justus relembrou seu transplante de medula e compartilhou sonho que deseja realizar.

“Eu estava conversando com a Dra. Joyce, que é uma das minhas médicas amadas, e ela falou: ‘Fabi, acho que um marco muito importante para você vai ser quando você puder conhecer seu doador.’ E gente, pelo amor de Deus, sim!”, iniciou ela nos Stories do Instagram. E continuou: “Eu não quero colocar muita expectativa nesse encontro, porque depende dele. Eu, obviamente, quero conhecê-lo. Mas a gente só vai se conhecer se ele quiser me conhecer”, completou. Leia mais!