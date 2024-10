Fabiana Justus fala de exigência que fez em sua festa: 'Infelizmente'

Após alguns dias de sua grande festa, Fabiana Justus fala sobre pedido que fez aos familiares e amigos ao enviar convite do evento

Nos últimos dias, a influenciadora digital Fabiana Justus teve sua tão esperada festa para comemorar não apenas seus 38 anos, mas também os 180 dias de transplante de medula bem-sucedido, realizado após descobrir um câncer em janeiro. Para o evento de luxo, ela fez um pedido para seus convidados.

Ao enviar o convite para os familiares e amigos, a herdeira de Roberto Justus fez um alerta sobre irem apenas se estivessem realmente bem de saúde, não apresentando nenhum tipo de doença. Isso porque, após o transplante, a empresária está com a imunidade se recuperando e tomando novamente todas as vacinas de sua vida.

Após alguns dias do momento especial, Fabiana Justus foi questionada sobre o assunto e revelou se os convidados acataram sua exigência. "Eu pedi pra não irem se tivessem qualquer sintoma... tenho algumas amigas próximas que infelizmente não puderam ir por isso. Foi a melhor coisa avisar, porque às vezes as pessoas nem pensam nisso, sabe?", comentou.

A famosa então lamentou que alguns faltaram por conta disso. "Fique triste que algumas não conseguiram ir, mas feliz porque consegui aproveitar demais e me sentindo segura sabe?", compartilhou sobre ter dado tudo certo.

Para sua grande festa, Fabiana Justus escolheu um look com significado e com um alto valor. Na comemoração, a mãe dela, Sacha Chryzman, impressionou com sua beleza e também com o vestido eleito para a ocasião.

