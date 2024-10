Saiba quanto custou o vestido que Fabiana Justus usou em sua festa luxuosa

Vestido que Fabiana Justus usou em seu aniversário foi comprado fora do Brasil e custou uma pequena fortuna; saiba mais detalhes

A influenciadora digital Fabiana Justus teve uma grande festa nos últimos dias para celebrar seu aniversário de 38 anos e o sucesso de seu tratamento contra o câncer. Dona de um estilo autêntico, moderno e elegante, a herdeira de Roberto Justus escolheu um vestido especial para brilhar em sua noite.

Para comemorar com sua família e amigos no evento promovido no rooftop do prédio onde mora em São Paulo, a empresária do ramo da Moda apostou em um look com brilho e com fenda na perna. O modelo sem alça é de uma marca estrangeira e vende em dólar no site.

Fabiana Justus pagou cerca de $ 1.640 pela roupa, o que dá em torno de R$ 8.954. Claro que o look todo deve ter custado ainda mais, afinal, ela escolheu sapatos Luiza Barcelos, que passam dos R$ 800. Sem contar os acessórios que ela colocou para arrasar em seu grande dia.

Durante a festa, a irmã dela, Rafaella Justus, passou por um perrengue com seu vestido. A jovem, de 15 anos, precisou pedir ajuda para a cunhada, Fran Justus, ao ver sua roupa abrindo antes mesmo da comemoração acabar.

Veja os detalhes do look de Fabiana Justus:

Fabiana Justus escolhe look com significado especial para comemorar aniversário

Com um look metálico deslumbrante, escolhido a dedo para a ocasião, Fabiana compartilhou em suas redes sociais a emoção de poder celebrar a vida com saúde. "Dia de comemorar a VIDA! Me faltam palavras para tanta gratidão! OBRIGADA DEUS!", escreveu a influenciadora.

Nos stories, Fabiana compartilhou detalhes dos preparativos para a celebração e, ao mostrar seu vestido, fez uma revelação que emocionou os fãs: "Dentro do meu vestido tem a seguinte frase: 'Você é uma Deusa e merece o melhor. Nunca se esqueça disso!'", disse ela, traduzindo a frase que estava originalmente em inglês.