Eliana chama a atenção ao fazer festa caseira para o filho: 'Inesquecível'

Para o aniversário de 13 anos do filho, Eliana chama a atenção ao colocar a mão na massa e mostrar a festinha caseira que fez para o primogênito

A apresentadora Eliana resolveu fazer a festa de seu filho mai velho, Arthur, em casa e colocar a mão na massa. Na rede social, a famosa compartilhou um vídeo mostrando como foi a preparação do evento e falou sobre a iniciativa de fazer os doces, decoração e mais para o evento.

Acostumada a contratar uma decoradora, buffet e tudo mais, a mais nova global resolveu colocar a família toda para realizar os preparativos. Fazendo brigadeiro, amarrando bexigas e preparando o espaço, a loira surgiu curtindo o momento bem familiar e caseiro.

"Hoje a festinha e decoração ficaram por minha conta com a ajuda da família. Lembrei muito da minha mãe fazendo tudo sozinha para celebrar nossos aniversários. Inesquecível", contou sobre a lembrança criada com os filhos.

É bom lembrar que além do primogênito, fruto da relação com João Marcello Bôscoli, Eliana é mãe de Manuela, do seu casamento atual com o diretor Adriano Ricco. No último ano, os irmãos encantaram ao surgirem juntinhos no festão de Artur com tema de basquete.

Tati Machado ganha festa surpresa de aniversário na casa de Eliana

A apresentadora Tati Machado celebrou a chegada dos 33 anos de vida, completados na quinta-feira, 8, em ótimas companhias! Após assistir a estreia da nova temporada de 'Saia Justa', do GNT, a vencedora da 'Dança dos Famosos 2024' foi surpreendida com uma festa surpresa na casa de Eliana.

O evento aconteceu ainda na madrugada de quinta-feira, logo depois do relógio marcar o novo dia. As imagens da festinha foram compartilhadas por Tati diretamente em seus stories no Instagram.

Além de Eliana, as apresentadoras Rita Batista e Bela Gil também estavam presentes na celebração. Todas haviam combinado de se encontrar na residência da ex-SBT para assistirem juntinhas a estreia do 'Saia Justa', comandado por todas elas atualmente. Veja as fotos do momento aqui.