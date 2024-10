Fabiana Justus mostra presente inusitado que ganhou em festa de aniversário

A influenciadora e empresária Fabiana Justus compartilhou um presente inusitado que recebeu de um convidado em sua festa de aniversário

A influenciadora e empresária Fabiana Justus comemorou seu aniversário de 38 anos e os 180 dias de seu transplante de medula com uma festa em São Paulo. E nesta segunda-feira, 07, ela compartilhou um presente inusitado que recebeu de um convidado.

Por meio dos stories do Instagram, a filha de Roberto Justus mostrou que ganhou um par de meias personalizado com o rosto de seus filhos. "Abrindo os presentes da festa e amei essas meias! hahah mas veio sem cartão! Quem me deu me conta pra eu poder agradecer?", compartilhou ela.

A famosa é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de um ano, frutos do seu casamento com o empresário Bruno D'Ancona.

Mais cedo, ela compartilhou detalhes da mesa de doces da festa, que aconteceu na noite do último sábado, 05. O evento contou com docinhos delicados e bolos sofisticados. Para a ocasião, a aniversariante optou por três bolos: um de uma camada, outro de duas e um terceiro com três camadas. Veja!

Story de Fabiana Justus (Reprodução/Instagram)

Fabiana Justus leva convidados às lágrimas

Durante a comemoração, a influenciadora levou todos às lágrimas com suas palavras: "Estar aqui hoje é muito surreal, e eu estou muito feliz! Eu amo a minha vida, eu amo viver. Estar aqui é uma segunda chance que Deus me deu. Uma segunda chance de aproveitar a vida com outro sabor, com mais cores, mais sorrisos e aprendizados muito difíceis, mas muito importantes que esse ano me trouxe. Não esperem acontecer algo drástico para valorizar o que realmente importa na vida. E agora, bora curtir essa festa juntos, porque são muitos motivos para a gente comemorar!", disse ela, que contou que decidiu deixar o celular de lado e curtir seu momento.

Veja o discurso dela: