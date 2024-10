Esposa de Junior ignora críticas por festa simples para filha: ‘Podem falar’

Esposa de Junior, Mônica Benini dispensa comentários por celebrar aniversário da filha com festinha simples e caseira; confira

No início da semana, Junior Lima e Mônica Benini comemoraram o aniversário de três anos da filha, Lara, com uma festa simples e íntima na casa da família. No entanto, a decoração do evento repercutiu e dividiu opiniões nas redes sociais. Em resposta, a influenciadora digital afirmou que não se importa com o que estão dizendo e defendeu a festinha.

Para quem não acompanhou a polêmica, Lara ganhou uma festa simples na casa da família. A celebração teve uma mesa decorada com tecidos em tons de rosa claro, docinhos e alguns dos brinquedos preferidos da menina, tudo pensado de maneira “afetiva”, como a mãe dela descreveu em suas redes sociais.

No entanto, a festa gerou críticas nas redes sociais. Em resposta, Mônica revelou que tem recebido mensagens de seguidores indignados com os comentários negativos sobre o evento. Apesar disso, ela garantiu que não se importa com as opiniões alheias e está muito feliz com a escolha da festa, que evitou ostentação e extravagâncias.

Esposa de Junior ignora criticas por festa simples para filha - Reprodução/Instagram

"Eu recebi mensagem de mais de uma amiga e recebi alguns inboxs de vocês aqui, falando sobre a festa da Lara e que os stories que eu fiz da festa da Lara repercutiu em vários lugares. E umas pessoas indignadas com o que as pessoas estão falando e comentando. E vou falar só essa vez para não falar mais”, Mônica iniciou o relato.

“Não sou a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, não sigo perfis de fofoca, eu não me interesso por fofocas e eu também não vivo para o externo. Eu vivo para dentro, eu vivo para o que de verdade faz sentido para mim. Então, para ser muito sincera aqui entre nós, pouco me importa, eu tô pouco me f*dendo para o que as pessoas estão falando”, disparou.

Na sequência, Mônica afirmou que não acompanhou a repercussão do evento: “De fato, eu nem tinha visto, então não se preocupem, tá tudo bem. Eu encontrei um jeito muito saudável de viver na internet, de trabalhar na internet, sendo a pessoa que eu sou, que é não consumir esse tipo de conteúdo mesmo. Eu não leio as notícias”, explicou.

Por fim, a esposa de Júnior pediu para as seguidoras ignorarem: "Não precisa vocês se estressarem também, essa mensagem é mais por isso, sabe? Porque eu recebi mensagem de gente muito indignada, tipo: 'Não podem' Gente, todo mundo pode, podem falar o que quiser”, ela completou reafirmando que não se importa com as opiniões alheias.

Vale lembrar que antes da polêmica, Mônica contou que escolheu fazer festas simples para os filhos porque a família fez uma viagem para celebrar a vida dos filhos, Lara e Otto, nos parques de diversões dos Estados Unidos. Então, as comemorações deste ano foram mais intimistas, com poucos convidados e muito mais ‘afetivas’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JUNIOR (@junior_oficial)

Junior Lima se declara no aniversário de Monica Benini:

Junior Lima chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de sua família. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou fotos com sua mulher, a designer de joias Monica Benini, e os filhos do casal, Otto, de sete anos, e Lara, de três, e aproveitou para se declarar para a amada.